Bundesliga | il Bayern frena ed il Borussia Dortmund sorride in vetta

Bundesliga : Paco Alcacer nel recupero - Borussia primo da solo! Il Bayern pareggia a Friburgo : Borussia Dortmund e Bayern Monaco non sono più insieme in testa alla classifica. Nella 27.esima giornata, infatti, la squadra di Favre batte 2-0 il Wolfsburg con la doppietta di Paco Alcacer al 91' e ...

Pronostico Friburgo vs Bayern Monaco - Bundesliga 30-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Friburgo-Bayern Monaco, 27^Giornata Bundesliga; Sabato 30 Marzo, ore 15.30Friburgo / Bayern Monaco / Bundesliga / Analisi – Il sabato valevole per la 27^Giornata della Bundesliga vedrà il match di Friburgo tra i padroni di casa e il Bayern Monaco.Gli ospiti arrivano per portare a casa i 3 punti in modo da continuare la lotta per la vittoria del campionato insieme al Borussia Dortmund.Come arrivano Friburgo e ...

Bundesliga : tris di James - il Bayern dimentica il Liverpool e riprende il Borussia : Il Bayern Monaco si lascia alle spalle l'eliminazione di Champions e nel 26° turno di Bundesliga travolge 6-0 il Mainz . La squadra di Kovac torna al primo posto con 60 punti in compagnia del Borussia ...

Pronostico Bayern Monaco vs Mainz - Bundesliga 17-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi di Bayern Monaco-Mainz, 26^Giornata Bundesliga, Domenica 17 Marzo, ore 18.00Bayern Monaco / Mainz / Bundesliga / Analisi – La domenica, così come la 26^Giornata della Bundesliga, si chiuderà con il match dell’Allianz Arena di Monaco tra i padroni di casa e il Mainz.Bavaresi che dovranno riscattarsi dall’uscita dalla UEFA Champions League, e che punteranno tutto sulla vittoria del campionato.Come arrivano ...

Bundesliga - vincono il Bayern Monaco e il Borussa Dortmund. Lewandowski - è record : Super Lewandoski fa volare il Bayern Monaco. Raffica bavarese all'Allianz Arena: 6-0 contro il Wolfsburg. E Robert Lewandowski entra nella storia come il miglior bomber straniero di sempre in ...

Pronostico Bayern Monaco vs Wolfsburg - Bundesliga 09-03-2019 e Analisi : Pronostico e Analisi Bayern Monaco-Wolfsburg, 25^Giornata Bundesliga, Sabato 9 Marzo ore 15:30Bayern / Wolfsburg / Bundesliga / Analisi – E’ il big match della 25^Giornata della Bundesliga quello che andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco tra il Bayern e il Wolfsburg. I padroni di casa vorranno cercare di conquistare la vittoria per sorpassare definitivamente il Borussia Dortmund, ma non sarà facile.Come arrivano Bayern ...

Bundesliga 2018/19 - 24a giornata : Il Bayern torna in vetta! Disastrosi i due Borussia : Bundesliga 2018/19, 24a giornata: Il Bayern torna in vetta! Disastrosi i due Borussia Il Bayern Monaco straccia il Gladbach al Borussia Park e aggancia il Dortmund al primo posto. Infatti i gialloneri hanno perso a sorpresa ad Augsburg. Bene il Lipsia che si guadagna il terzo posto. Francoforte e Leverkusen si confermano. Rovina totale per lo Schalke. Bundesliga 2018/2019, 24a giornata: i risultati del sabato pomeriggio Eintracht ...

Bayern Monaco - Beckenbauer non ha dubbi : la Bundesliga si deciderà nello scontro diretto con il Dortmund : Il presidente onorario dei bavaresi ha parlato della Bundesliga, sottolineando che tutto si deciderà nello scontro diretto tra Bayern e Borussia La Bundesliga “si deciderà i 6 aprile”. Parola di Franz Beckenbauer, presidente onorario del Bayern Monaco che vede nel match tra i bavaresi e il Borussia Dortmund la partita decisiva per l’assegnazione del campionato tedesco. AFP/LaPresse Nelle ultime settimane i campioni di ...

Bundesliga : vittoria per il Bayern Monaco che aggancia il Dortmund : È arrivato al 64' il goal che ha portato il Bayern Monaco alla vittoria ieri contro l'Hertha Berlino. Un primo tempo sofferto, che per poco non ha visto i berlinesi portarsi in vantaggio con una rete, poi annullata per fuorigioco, del giovane centravanti Davie Selke. A far impensierire la difesa bavarese ci pensa anche Kalou che viene bloccato da un intervento di Neuer. Nella ripresa si assiste però a tutt'altra storia: il Bayern diventa più ...