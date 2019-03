adnkronos

(Di sabato 30 marzo 2019) Lo ha detto Gustavo, professore di Economia Politica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, intervenendo sul tema caldo della, nel corso del primo Festival Nazionale dell'Economia ...

ausoloda : RT @Adnkronos: Brexit, Piga: 'Non caos ma risveglio Gran Bretagna' - BinaryOptionEU : Brexit, Piga: 'Non caos ma risveglio Gran Bretagna' - Ingestibile79 : Ricordiamoci che la Brexit è una conseguenza del fatto che i giovani non siano andati a votare...Piga è sempre uno… -