Brexit - l'Europa avverte i britannici : 'Nuovo piano o sarà no deal' : La Brexit dura, senza accordo, è più vicina. Il terzo no all'accordo con l'Unione europea 'ha aumentato fortemente i rischi di un'uscita senza intesa', indica l'Eliseo. 'Non abbiamo più molto tempo ...

Brexit - ora l’Europa vede solo due strade : rinvio lungo o «no-deal» : Deluso dall'ennesimo voto contrario da parte di Westminster all'accordo di divorzio della Gran Bretagna dall'Unione europea, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha convocato un nuovo summit comunitario per il 10 aprile. Entro questa data, il governo britannico dovrà decidere se chiedere un rinvio lungo di Brexit, partecipando alle prossime elezioni europee del 23-26 maggio. Oppure annunciare la sua uscita d'emblée...

'Brexit ricorda che l'Europa è come l'aria'. Parla Moavero : l'Europa e la Cina. L'Italia e la Brexit. Il cambiamento e le elezioni. La Francia e i litigi. L'isolamento e la diplomazia. E poi una domanda su tutte: ma il governo italiano si sta rendendo conto ...

Brexit - May pronta a dimettersi se passa l’accordo con l’Europa : La premier disposta al passo indietro se incassa il via libera al suo deal. I parlamentari britannici si esprimeranno questa sera su otto «voti indicativi»: emendamenti suggeriti all’accordo di May che è stato respinto due volte dalla Camera. La premier conta comunque di riportare in Aula il suo accordo entro venerdì, anche se lo speaker Bercow avverte: non voglio “doppioni”, il testo deve essere stato modificato ... ...

Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l'espansione in Europa : Il sistema di pagamenti digitali trasloca per effetto dell'uscita del Regno Unito dalla Ue. L'operazione utile a lanciare il servizio fuori dall'Italia

Fuga dalla Brexit : Satispay va in Lussemburgo e prepara l’espansione in Europa : Un pagamento con telefonino via Satispay Anche il settore del fintech fa i conti con le possibili ripercussioni di una Brexit senza condizioni concordate. La società Satispay Europe Sa, controllata della piattaforma italiana di mobile payment Satispay spa, si sposta da Londra e ottiene in Lussemburgo l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica (Imel). Fino ad oggi, il servizio di pagamento digitale nato in Italia nel 2013 ha ...

Brexit - così l’Europa si prepara al «sempre più probabile no deal» : Per l’Unione Europea una «hard Brexit» è sempre più probabile e dunque Bruxelles si sta attrezzando per evitare che diventi un evento caotico e imponderabile. Ecco le conseguenze di un «no-deal» secondo il piano preparato da funzionari comunitari...

Macché Brexit - sarà il calcio a far vacillare... l'Europa : A Nyon continuano a minimizzare. Dal quartier generale della Uefa non trapela nulla, o quasi. Perché l'argomento è altamente scottante, in ballo c'è il futuro del calcio europeo. Quello d'èlite, dei ...

Brexit - ultimatum dell’Europa alla Gran Bretagna : decisione entro il 12 aprile : E' una sorta di ultimatum a Londra, ma non contro Londra, quello che il Consiglio europeo a 27 ha deciso all'unanimità sulla Brexit, questa notte a Bruxelles, con in più anche il via libera, della premier britannica Theresa May: il Regno Unito ha tempo fino al 12 aprile per approvare l'Accordo di recesso dall'Ue, già bocciato due volte dalla Camera dei Comuni, e in questo caso, la data della Brexit viene prorogata dal 29 marzo al 22 maggio, ...

Brexit - mille miliardi di sterline in fuga dalla City all’Europa : Mentre il Parlamento e il governo inglese non riescono a decidere quando e come uscire dall’Unione Europea a 8 giorni dalla scadenza cruciale del 29 marzo, l’ultimo Financial Brexit Tracker di EY mette in guardia sui rischi della Brexit per la City di Londra, stimando in oltre mille miliardi di sterline il valore degli asset che potrebbero essere spostati dalla capitale inglese e 7mila posti di lavoro persi...

La Lega non vuole fare la guerra all’Europa sulla proroga della Brexit : Roma. A sentire l’entusiasmo di Nigel Farage e dei suoi compagni euroscettici, la trattativa europea con la Lega per bloccare la proroga dell’Articolo 50 sulla Brexit sarebbe già in una fase avanzata. Tuttavia, fonti del Carroccio spiegano al Foglio che “una richiesta formale ancora non è arrivata,