Boxe | Gianluca Ceglia conquista la cintura UE Leggeri battendo prima del limite Pasquale

Boxe - Europei Under 22 2019 : Christian Zara e Gianluca Russo esordiscono vittoriosamente nei 52 e 56 kg : Due soli italiani impegnati nella giornata di oggi agli Europei di Boxe Under 22 in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: entrambi, però, esordiscono con successo. Christian Zara e Gianluca Russo, infatti, superano gli ottavi di finale nei rispettivi tornei riservati alle categorie 52 kg e 56 kg. Zara, in particolare, supera con pochissima fatica il tedesco Christopher Andreas Goman, battuto per decisione unanime dei giudici con cartellini ...