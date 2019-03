Bologna | Mihajlovic ' Buone chance salvezza | ma ancora non abbiamo fatto niente'

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sassuolo squadra forte - ma possiamo vincere» : Bologna - Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Sassuolo. Queste le parole del serbo: ' La sosta non ci ha aiutato - ammette -, è ...

Niang è di proprietà del Torino - ma contro il Bologna ha tifato per Mihajlovic : tifosi furiosi : Mbaye Niang ha dimenticato per una sera di essere ancora di proprietà del Torino esaltando la vittoria di Mihajlovic ed il suo Bologna Mbaye Niang al centro di numerose polemiche nelle ultime ore. Il calciatore è ancora di proprietà del Torino, dato che il Rennes ancora deve decidere se esercitare o meno il riscatto del suo cartellino. Niang però nella gara di ieri tra i granata ed il Bologna, ha esaltato la vittoria di Mihajlovic con un ...

Vendetta Mihajlovic - il Bologna sbanca Torino : La Vendetta di Sinisa Mihajlovic si abbatte sul Torino, superato in casa 3-2 dal Bologna. Un successo che fa emergere i felsinei dalla zona salvezza, lasciando l'amaro in bocca ai granata: se l'accoglienza non e' stata delle migliori per l'ex tecnico del Toro, con fischi che si sono mescolati agli applausi, la vittoria conquistata e' stato un altro mattoncino nella costruzione della salvezza. Passato quasi subito in vantaggio con un tiro di ...

Bologna - Mihajlovic : "Siamo cresciuti tanto. E ora meritiamo la salvezza" : Si gode il trionfo Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna ha ottenuto altri tre pesanti punti per la salvezza nel successo esterno sul campo del Torino . L'allenatore rossoblù non può non essere ...

Torino-Bologna - Mihajlovic : “Non facile passare in svantaggio e rimontare” : TORINO BOLOGNA 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato della vittoria contro il Torino: “Abbiamo preparato bene la partita. I ragazzi hanno sofferto nel secondo tempo come giusto che sia, però abbiamo rischiato poco o niente. Abbiamo fatto 3 gol contro una delle migliori […] L'articolo Torino-Bologna, Mihajlovic: “Non facile passare in svantaggio e ...

Mihajlovic consuma la vendetta dell'ex - il Bologna ridimensiona il Toro : Cronaca . Complice la serata già di stampo primaverile e la politica pro festa del papà, l'Olimpico presenta ancora una volta un bel colpo d'occhio. All'annuncio delle formazioni applausi e fischi ...

Torino-Bologna - Mihajlovic : “partita preparata bene” : Successo in trasferta per il Bologna nella gara di campionato contro il Torino, ecco le dichiarazioni di Mihajlovic ai microfoni di DAZN: “l’abbiamo preparata bene, abbiamo rischiato poco o niente, abbiamo fatto tre gol contro un grande squadra, giochiamo sempre per vincere, non era sicuramente facile, siamo stati bene nel finale a gestire il match, loro sono un squadra fisica che ti fa giocare male, abbiamo fatto una grande ...

Torino-Bologna 0-0 La Diretta Mazzarri e Mihajlovic tra Europa e salvezza : Match delicato tra Torino e Bologna tra le ambizioni dei granata che vedono l'Europa e la necessità degli emiliani di fare punti in chiave salvezza SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: TORINO: Sirigu; Izzo,...

Serie A Torino - Mazzarri : «Bologna temibilissimo - con Mihajlovic giocano spregiudicati» : Chiusura su Lyanco ed Edera , domani avversari: "Si spera che facciano bene a Bologna e crescano per poi tornare con noi.: SEGUI LIVE Torino-BOLOGNA Tutto sul Torino Classifica Serie A La cronaca