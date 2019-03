Berlusconi : “Fi indispensabile come 25 anni fa - oggi situazione ancora più grave con M5s” : Silvio Berlusconi rilancia Forza Italia durante l'assemblea degli eletti, presentando anche il simbolo in vista delle europee: "come 25 anni fa siamo ancora noi di Forza Italia indispensabili. La situazione è più grave di 25 anni fa: questi signori dei Cinque Stelle sono incompetenti, dilettanti e quindi pericolosissimi”.Continua a leggere

Europee - Berlusconi presenta il simbolo : “Forza Italia è ancora indispensabile. In Ue Ppe si allei con i sovranisti e li educhi” : “Forza Italia, forza l’Europa, viva la libertà”. Silvio Berlusconi lancia la corsa alle elezioni Europee presentando il simbolo della formazione azzurra a conclusione dei lavori dell’assemblea degli eletti azzurri. Che è il manifesto dello schema con il quale il Cavaliere intende presentarsi all’appuntamento del 26 maggio: il classico logo azzurro con la scritta “Forza Italia” al centro, sopra il tricolore, e in ...

Berlusconi : Fi è ancora indispensabile : 13.16 Berlusconi rivendica il ruolo"indispensabile"di FI per il centrodestra. "Come 25 anni fa siamo ancora noi di Forza Italia indispensabili,i soli continuatori della tradizione cristiana, della cultura liberale, sostenitori del libero mercato, dell'impresa del lavoro noi i garantisti. Anche come membri del Ppe siamo solo noi eredi di chi ha dato un sistema di civiltà che è il migliore mai visto",dice all'Assemblea degli Eletti azzurri."Non ...