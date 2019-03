Berlusconi cerca una riscossa per Forza Italia nel voto del 26 maggio

tg.la7

(Di sabato 30 marzo 2019) L'Assemblea nazionale di FI, con il suo leader che dice: 'Siamo stati e saremo la spina dorsale del Centrodestra ine in Europa'. Obiettivo della sua polemica resta il Movimento 5 stelle

ES1670 : RT @editoreruggeri: Ammirazione per Berlusconi: cerca di vendere un prodotto che non esiste più - pirata_21 : #Berlusconi: '#ForzaItalia indispensabile come 25 anni fa'. La mafia è di nuovo in cerca di referenti. - Filipposixflag : RT @editoreruggeri: Ammirazione per Berlusconi: cerca di vendere un prodotto che non esiste più -