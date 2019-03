Berlusconi - si rivede Pascale : “Candidato? FI senza di lui non ce la fa. Non sono d’accordo - vorrei godermelo di più” : “Silvio Berlusconi candidato alle Europee? Non sono molto d’accordo, vorrei godermelo di più”.Così Francesca Pascale, compagna del leader di Forza Italia, che si è rivista pubblicamente all’assemblea del partito azzurro, con tutti gli amministratori locali e i parlamentari. “Forza Italia senza di lui non ce la fa, affanna. Il suo destino è dedicarsi agli altri, quindi anche a questo Paese”, ha ...

Berlusconi : "Ho avuto forti dolori ma ora sto bene. Alle Europee? Io candidato ovunque" : ' Ho avuto un forte dolore all'inguine che non auguro a nessuno, ora sto bene. Mi sento bene, tant'è vero che volevo andare già in Basilicata domani, ma me lo hanno sconsigliato' . Nel suo primo ...

Berlusconi e la battuta sul candidato del centrosinistra : “È un farmacista? Speriamo che le supposte per i cittadini…” : In vista delle elezioni regionali in Basilicata, dove il centrosinistra ha candidato il farmacista Carlo Trerotola, Silvio Berlusconi è intervenuto durante un comizio ironizzando proprio sulla professione di Trerotola: “Speriamo che le supposte per i cittadini…”. L'articolo Berlusconi e la battuta sul candidato del centrosinistra: “È un farmacista? Speriamo che le supposte per i cittadini…” proviene da Il ...

M5s - l'ex tifoso di Berlusconi candidato dai grillini : chi vogliono fare governatore : Coerenza, onestà, rigore. Una volta c’erano i Cinquestelle inflessibili, quasi in maniera maniacale, che non dovevano avere nelle loro fila persone che si erano “macchiate” di esperienze con i “vecchi” partiti. Adesso, le regole sono saltate e se ne vedono di tutti i colori. L’esempio è il candidato

Berlusconi candidato in Sardegna alle prossime elezioni Europee : L'ex premier sarà capolista per Forza Italia. Sarà l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il capolista del partito alle prossime elezioni Europee in programma il 26 maggio nel ...

Berlusconi : alle Europee sarò candidato ovunque tranne in centro Italia : Roma, 20 feb., askanews, - 'sarò candidato alle elezioni Europee in tutte le circoscrizioni, tranne nel centro Italia, dove sarà candidato Antonio Tajani'. Lo ha riferito ai giornalisti il presidente ...

Berlusconi a Tgcom24 : 'Diciotti? Presa in giro M5s - Centrodestra unito in Basilicata - Bardi candidato presidente' : Il pericolo di oggi è che alla guida del Paese c'è una componente, quella grillina, totalmente incompetente, incapace e disastrosa per la nostra economia".

Berlusconi a Tgcom24 : "Base M5s presa in giro |In Basilicata centrodestra unito - Bardi candidato" : Speciale "Fatti e Misfatti" di Paolo Liguori: il presidente di Forza Italia torna sul referendum online M5s e poi annuncia che in Basilicata il centrodestra correrà ancora unito e candiderà il generale Vito Bardi. "Saremo uniti anche in Piemonte, sceglieremo noi il candidato presidente".

Sardegna - Berlusconi al candidato Solinas : ‘Non mangiare il viagra - ti regalo mie pillole’ : Il 24 febbraio si terranno in Sardegna le elezioni regionali e il leader di Forza Italia quest’oggi ha tenuto un comizio ad Olbia per parlare della situazione politica ed economica attuale che sta attraversando il nostro Paese. Nel corso dell’intervento, il Cavaliere ha invitato tutta la cittadinanza a votare per la coalizione di centrodestra (formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Partito d’Azione Sardo, altri movimenti e liste ...