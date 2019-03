Berlusconi avverte Salvini | Forza Italia è indispensabile E il Cav pensa al centrodestra

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) Il messaggio aè chiaro, anche perché Silviolo ripete più di una volta:è "", oggi come nel '94, income in Europa. Al palazzo dei Congressi di Roma, l'ex premier chiude l'assemblea degli eletti di, evento celebrativo dei 25 anni del partito e, allo stesso tempo, ideale trampolino di lancio per la candidatura del Cav alle elezioni del 26 maggio. Viene presentato anche il simbolo, in cui sparisce la dicitura Ppe e compare lo slogan 'Per cambiare l'Europa'.Ma già prima di lui, gli interventi dei big azzurri battono tutti sullo stesso tasto. Dice Antonio Tajani: "Senzailnon vince da nessuna parte", "è stato Silvioa inventarlo". E altrettanto fanno le due capogruppo, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, ma anche Mara Carfagna che svolge l'intervento più critico nei confronti ...

giuliabottini : LA NOTIZIA: Forza Italia al 17% in Basilicata. Berlusconi somma pere e mele e avverte Salvini: 'Senza di noi il Cen… - Stefano47510568 : RT @LaNotiziaTweet: Forza Italia al 17% in #Basilicata. #Berlusconi somma pere e mele e avverte Salvini: “Senza di noi il Centrodestra e la… - LucianoBonazzi : #ForzaTutankhamon al 17% in Basilicata. Berlusconi somma pere e mele e avverte Salvini: “Senza di noi il Centrodest… -