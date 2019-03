Beautiful | anticipazioni USA | BROOKE ha un avvertimento per LIAM | qual è?

tvsoap

(Di sabato 30 marzo 2019)Nelle prossime puntate americane diForrester sarà particolarmente impegnata a contrastare i piani che, secondo le sue convinzioni, potrebbero essere messi in atto dalla sua nemica Taylor Hayes.Come già riportatovi, la psichiatra non ha nascosto alla rivale di accogliere con favore certe intenzioni che Hope ha di recente manifestato. Eh sì: decisa a non affrontare più una gravidanza o una maternità, la ragazza a un certo punto ha spinto il maritoa tornare da Steffy, non solo per essere un padre a tempo pieno per Kelly ma anche per offrire una figura materna a Phoebe (la bimba che da poco Steffy ha adottato e che, come ormai sapete, è in realtà Beth, la figlia che Hope pensa nata morta ma che in realtà è viva).Il progetto di Hope ha incontrato l’opposizione die di Steffy, entrambi sicuri che la ragazza abbia parlato spinta dalla sofferenza. In ...

