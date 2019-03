Ballando con le stelle | puntata 30 marzo 2019 | anticipazioni e diretta

L’Osvaldo (molto furioso e molto rock) a Ballando con le Stelle : Il centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and rollIl centravanti rock and ...