Ballando con le stelle | Ettore Bassi a Blogo | Io ' stalkerato' da Milly Carlucci per

blogo

(Di sabato 30 marzo 2019)"Da parte dic'è stata un'azione di stalkeraggio morbido nei miei riguardi.è stata estremamente tenace, appassionata e affettuosa con me, mi ha cercato diverse volte. In passato non avevo accettato a causa di altri impegni, mentre quest'anno le condizioni si sono combinate un po' meglio".racconta così, tra il serio e il faceto, ai microfoni dicom'è nata la sua partecipazione acon le, la cui 14esima edizione avrà inizio stasera su Rai1 (LIVE SU):Io favorito in quanto attore come Cesare Bocci che ha trionfato un anno fa? Assolutamente no, appartenere ad una categoria e fare lo stesso lavoro non è condizione necessaria per vincere Bllando. Qui bisogna saper ballare, bisogna sapersi buttare e avere un po' di spirito garibaldino. Non sono un ballerino, devo mettermi alla prova.In queste settimane l'attore ha approcciato ...

trash_italiano : MARIA CHE PIAZZA LA SCENOGRAFIA DI BALLANDO CON LE STELLE. #Amici18 - Ballando_Rai : In attesa della prima puntata... Non perdete lo speciale 'Aspettando Ballando Con Le Stelle' OGGI #29marzo alle 16.… - Raiofficialnews : #BallandoConLeStelle, lo show condotto da @milly_carlucci con @paolobelliswing, è anche sui social: ??Twitter… -