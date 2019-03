Avellino | camionista ha malore ma evita la strage | riesce ad accostare prima di morire

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Si sarebbe potuta trasformare in una tragedia ancor più grave di quella che è stata, se non fosse stato per la prontezza che la vittima della vicenda ha avuto nei suoi ultimi istanti di vita. Francesco Franzese, un uomo di 54 anni,di San Giuseppe Vesuviano, piccolo comune della provincia di Napoli, si è accorto che stava così male da non riuscire a tenere più il controllo del suo camion e così è riuscito ad accostarsi col mezzo sulla corsia di destra, facendolo fermare di schianto contro un guard rail,di chiudere definitivamente gli occhi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere della Sera, l'episodio si è verificato ad, precisamente pocodel casello per l'uscita diOvest in direzione di Napoli. L'uomo nella serata di venerdì 29 marzo stava percorrendo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, quando improvvisamente è stato colto da un ...

