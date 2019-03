Auguri social del Marò Latorre al ' San Marco'

MotoGp – Valentino Rossi e gli Auguri social a Cesare Cremonini [FOTO] : Valentino Rossi ed il messaggio social di auguri per l’amico cantante Cesare Cremonini I piloti della MotoGp stanno per tornare protagonisti: dopo due settimane di stop dall’esordio stagionale, in Qatar, torna lo spettacolo del Motomondiale, col Gp d’Argentina. Pronto per volare a casa del suo grande tifosi Maradona, Valentino Rossi ha voluto festeggiare sui social un suo grande amico. Oggi compie gli anni Cesare ...

Festa di San Giuseppe 2019 : immagini Auguri divertenti per i social : Festa di San Giuseppe 2019: immagini auguri divertenti per i social immagini auguri per San Giuseppe 2019 Il 19 marzo anche quest’anno cade la Festa di San Giuseppe, il papà “per eccellenza” secondo la tradizione cattolica; l’occasione è, quindi, la migliore per festeggiare anche tutti gli altri papà. Festa di San Giuseppe 2019: le origini della Festa del Papà La Festa del Papà nasce agli inizi del Novecento in parallelo ...

Esordio della Natzionale Sarda : arrivano gli Auguri social di Caterina Murino : L'attrice isolana ha dato appuntamento per la gara del 2 Giugno ad Olbia contro la Corsica in cui sarà madrina Di: Antonio Caria Anche la famosa attrice Caterina Murino ha voluto dare il suo personale ...

Il Salisburgo saluta gli azzurri sui social : 'Tanti Auguri - Napoli' : Grande gesto di sportività per il Salisburgo di Marco Rose. Gli austriaci, che hanno battuto 3-1 il Napoli alla Red Bull Arena, hanno salutato subito via Twitter la squadra azzurra al fischio finale. '...

Giovanni Malagò compie 60 anni : gli Auguri social ed ironici di Federica Pellegrini [FOTO] : Il messaggio d’auguri dolce e al tempo stesso ironico di Federica Pellegrini per i 60 anni di Giovanni Malagò Giovanni Malagò compie 60 anni: il numero 1 del Coni festeggia oggi un importante traguardo. Piovono dunque sui social i messaggi d’auguri, tra i quali spicca quello di Federica Pellegrini. La campionessa italiana di nuoto, particolarmente legata a Giovanni Malagò, ha pubblicato due tenere foto in sua compagnia, ...

"Auguri Salvini - ma non buttare via tutto". Il compleanno social del vicepremier : Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sul profilo twitter del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che oggi compie 46 anni. Sotto, l'inevitabile raffica di auguri, ma anche tanti consigli. Il più ricorrente è quello di non far cadere il Governo gialloverde."Lasci perdere la Tav", scrive un utente; "Non buttare questi nove mesi x la Tav", si ...

Inter - gli Auguri social per Luciano Spalletti : “buon 60° compleanno mister” : Il club nerazzurro ha voluto augurare buon compleanno a Luciano Spalletti che oggi compie sessant’anni Luciano Spalletti compie 60 anni. “È un giorno speciale per il nostro allenatore, Luciano Spalletti. Compie 60 anni, un traguardo importante e da celebrare con gli auguri di tutta la famiglia nerazzurra“, scrive il club nerazzurro su suo sito. “Nato a Certaldo (FI) il 7 marzo 1959, è alla guida dell’Inter ...

Frasi Auguri festa della donna 8 marzo da condividere anche sui social : Domani 8 marzo 2019 sarà la giornata internazionale della donna per ricordare le violenze, le discriminazioni subite dal gentil sesso ma anche le conquiste politiche, economiche e sociali. Ecco allora il significato di tale evento e una serie di Frasi di auguri da condividere anche su Facebook e Whastapp. Storia festa della donna L'idea di festeggiare la donna nacque a febbraio del 1909 grazie all'iniziativa del partito socialista americano. ...

Frasi per Auguri di Carnevale : battute divertenti e spiritose da condividere sui social : Domani, 5 marzo, si festeggerà il Carnevale con sfilate di carri allegorici, tante feste mascherate, danze e tanto divertimento. Il giorno seguente, poi, mercoledì 6 marzo inizierà la Quaresima, ovvero il periodo di penitenza di quaranta giorni prima della Santa Pasqua. Detto ciò, un po' di storia del Carnevale nonché Frasi e battute di divertenti, spiritose ed esilaranti per fare gli auguri di buon Carnevale. Dediche Carnevale da condividere ...

Inter - Icardi compie 26 anni : tifosi divisi sui social. Auguri e insulti per l'ex capitano : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, Icardi non ha intenzione di arretrare di un centimetro e rivorrebbe la fascia di capitano per tornare a giocare. Inoltre, pare che Maurito non ...

Caso Icardi – L’Inter va oltre : gli speciali Auguri social per il compleanno di Mauro : L’Inter augura buon compleanno a Mauro Icardi: il post social del club nerazzurro nonostante il momento di ‘crisi’ con l’attaccante argentino L’Inter non ha ancora trovato un punto d’incontro con Mauro Icardi e la moglie-manager Wanda Nara. La coppia argentina ha assistito alla scorsa partita in tribuna, ma sembra intenzionata a voler risolvere ogni problema con la società nerazzurra. Intanto, ...