Atletica | Mondiali cross 2019 | risultati e classifiche Obiri nella storia | Cheptegei

Atletica – Mondiali Cross : vigilia iridata ad Aarhus per Battocletti e Mattevi : Mondiali di Cross: vigilia iridata per Battocletti e Mattevi in Danimarca vigilia mondiale a Aarhus (Danimarca) per le azzurre Nadia Battocletti e Angela Mattevi, che domattina (sabato 30 marzo) alle 11.35 saranno in gara nella rassegna iridata di Cross, sulla prova under 20 con 6 chilometri da percorrere. La campionessa europea in carica Battocletti è già stata la migliore del vecchio continente nell’ultima edizione, 34esima nel 2017 a ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : Kamworor a caccia del tris - Obiri per entrare nella storia. Italia ai minimi storici : I Mondiali 2019 di corsa campestre si disputeranno sabato 30 marzo lungo un tracciato disegnato attorno al Moesgaard Museum di Aarhus (Danimarca), il percorso si preannuncia molto complicato con diversi saliscendi che metteranno a dura prova gli atleti. La rassegna iridata di cross chiuderà ufficialmente la stagione invernale dell’Atletica leggera e regalerà sicuramente grandi emozioni con tantissimi big pronti a darsi battaglia, vediamo ...

Atletica : le staffette 4×400 lavorano a Formia per preparare i Mondiali : Importante giornata presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI Bruno Zauli per le staffette nazionali 4×400 maschili e femminili. Per preparare al meglio i Campionati del Mondo di staffetta di Yokohama (11-12 Maggio) a Formia si sono svolti i test di valutazione di tipo biomeccanico e fisiologico sui componenti dei quartetti nazionali. Questa è stata solo la prima parte della fase di preparazione, visto che nel mese di aprile a Roma ...

Atletica – Cross : le rivali mondiali di Battocletti e Mattevi : Nella rassegna iridata di sabato 30 marzo ad Aarhus, in Danimarca, le due azzurre nella gara under 20 che vede favorite la keniana Chebet e l’ugandese Chelangat. Il keniano Kamworor per il tris al maschile Scatta l’ora dei Campionati mondiali di corsa campestre, sabato 30 marzo ad Aarhus. La città danese ospita l’edizione numero 43 dell’evento, che attende 67 nazioni tra cui l’Italia che sarà al via con due atlete nella gara under 20 di 6 ...

Macerata. Nuovo titolo per Giulia Perugini ai Mondiali di Atletica master di Torun : Nuovo titolo e grande soddisfazione per Giulia Perugini, atleta della Sef Macerata che domenica scorsa ha conquistato il bronzo nel

Atletica – Cross : Battocletti e Mattevi ai Mondiali di Aarhus - le sensazioni delle azzurre : Nadia Battocletti e Angela Mattevi ai Mondiali di corsa campestre di Aarhus: le parole delle azzurre alla vigilia della rassegna iridata Due ragazze d’oro agli Europei, nate in Trentino e nel 2000. Sabato 30 marzo nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca, saranno al via della gara under 20 Nadia Battocletti, che ha vinto il titolo continentale di categoria nel Cross in dicembre, e Angela Mattevi, campionessa ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 30 marzo si disputeranno i Mondiali 2019 di corsa campestre, la rassegna iridata di cross andrà in scena ad Aarhus (Danimarca). Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica dove i più grandi campioni della specialità si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, purtroppo l’Italia sarà una pallida comparsa visto che saremo presenti soltanto con due atlete tra le under 20 (Nadia Battocletti e Angela Mattevi). Il grande ...

Atletica leggera - Filippo Tortu : “Obiettivo la finale ai Mondiali. Proverò a scendere sotto i 10 secondi” : Stagione pronta ad entrare nel vivo: dopo le prime uscite stagionali indoor, l’Atletica leggera si sposta negli stadi per i primi appuntamenti internazionali. L’Italia della velocità si affida ovviamente a Filippo Tortu, la stella del movimento tricolore. Il giovane azzurro, a margine della presentazione di ‘Sport e legalità – la Scuola in cattedra’, il progetto promosso da Fiamme Gialle e Regione Lombardia, ha ...

Atletica - Mondiali di staffette 2019 : Italia in raduno verso le World Relays - spiccano Tortu e Desalu. Tutti i convocati : Mancano meno di due mesi ai Mondiali di staffette che si disputeranno a Yokohama (Giappone) nel weekend dell’11-12 maggio. Le World Relays saranno un evento determinante per la qualificazione ai Mondiali di Doha visto che i primi 10 team della 4×100 e della 4×400 staccheranno direttamente il pass per la rassegna iridata dunque l’Italia non vorrà farsi trovare impreparata e proprio per questo motivo è stato indetto un ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Agli Europei devo fare il mio e se lo farò… Mondiali e Olimpiadi : posso saltare bene ovunque” : Gianmarco Tamberi si sta preparando per gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Glasgow dal 1° al 3 marzo. Gimbo partirà con i favori del pronostico nel salto in alto, ha timbrato un interessante 2.32 agli Assoluti Indoor di Ancona e salirà in pedana con la miglior misura stagionale a livello continentale: l’azzurro punta a conquistare una medaglia, possibilmente quella del metallo più pregiato. Il marchigiano ha ...

Atletica - Anisya Kirdyapkina squalificata per doping. Elisa Rigaudo in odore d’argento ai Mondiali 2011 : Il CAS ha squalificato Anisya Kirdyapkina per tre anni, dal 27 luglio 2017 al 26 luglio 2020, e ha cancellato tutti i risultati sportivi ottenuti dalla marciatrice russa tra il 2011 e il 2013. La 29enne di Saransk, a lungo sposata col collega Sergey Kirdyapkin da cui ha recentemente divorziato, aveva conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali nel periodo incriminato e la sua squalifica regala una bella notizia all’Italia. Elisa ...