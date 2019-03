Atletica | l’Italia verso la stagione outdoor | tutti i ritiri degli azzurri Tortu a

Atletica - Trofeo marcia Podebrady : i convocati dell’Italia - spiccano Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per l’incontro internazionale di Podebrady, tradizionale evento riservato alla marcia in programma sabato 6 aprile nella località della Repubblica Ceca. Saranno presenti ben 13 azzurri: sei seniores impegnati nella 20 km e sette under 20 che saranno schierati nella 10 km. Spicca la presenza di Eleonora Giorgi che prosegue la ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Atletica - Coppa Europa di lanci 2019 : l’Italia si affida a Fraresso - Fabbri e Visca per brillare a Samorin : Nel weekend andrà in scena la Coppa Europa di lanci, a Samorin (Slovacchia) spazio alla 19^ edizione di questa competizione che a tutti gli effetti chiude la stagione invernale dell’Atletica leggera. L’Italia si presenta all’appuntamento con 16 atleti (8 uomini e 8 donne), schiereremo tre formazioni (manca quella under 23 femminile a causa di un infortunio della pesista Martina Carnevale) e l’obiettivo è quello di ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : le pagelle dell’Italia. Tamberi fuoriclasse d’oro - Stecchi e staffetta da urlo - Jacobs e Trost bocciati : A Glasgow (Gran Bretagna) si sono disputati gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con Gianmarco Tamberi nel salto in alto e il bronzo con la staffetta femminile: ottavo posto nel medagliere e undicesima piazza nella classifica a punti. Bilancio sostanzialmente positivo per la nostra Nazionale (da ricordare anche il quarto posto di Claudio Stecchi nel salto con l’asta, il quinto ...

Atletica - Europei indoor di Glasgow : l’Italia chiude all’ottavo posto nel medagliere : Atletica, Europei indoor di Glasgow: il DT della Nazionale Italiana Antonio La Torre ha parlato a caldo dopo la competizione, un 7+ agli azzurri L’Italia chiude l’Europeo indoor di Glasgow con l’ottavo posto nel medagliere e l’undicesimo nella classifica a punti. Sette i finalisti, uno in meno rispetto a Belgrado 2017, ma per 29,5 punti complessivi, contro i 25 conquistati due anni fa. Bilancio numerico ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : guerriere di bronzo - l’Italia festeggia con la staffetta femminile! Lukudo e compagne sul podio : Arriva la seconda medaglia per l’Italia agli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera: dopo il trionfo strepitoso di Gianmarco Tamberi ci pensa la staffetta femminile a rimpinguare il nostro medagliere con un bronzo pesantissimo. Il quartetto della 4×400 partiva con il serio obiettivo di conquistare un posto sul podio, le azzurre non hanno deluso le aspettative della vigilia e hanno concluso al terzo posto col tempo di 3:31.90. ...

LIVE Atletica - Europei 2019 in DIRETTA : 3 marzo. Tentoglou e Peleteiro vincono i primi ori - l’Italia ci prova con staffette e Forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi domenica 3 marzo). A Glasgow (Gran Bretagna) si conclude la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo, verranno assegnati gli ultimi titoli e ne vedremo davvero delle belle con tanti campioni pronti a mettersi in luce basti pensare a Ivana Spanovic, Mariya Lasitskene, Nelson Evora, Christina Schwanitz e tante altre stelle che ci faranno ...

Atletica - Europei indoor Glasgow 2019 - Gianmarco Tamberi : “Una vittoria che dedico a tutta l’Italia - il Paese più bello del mondo” : Gianmarco Tamberi si confida al sito federale subito dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei indoor di Atletica leggera nel salto in alto con la misura di 2.32. L’azzurro ha poi provato a saltare 2.34 e 2.36 ma non ha trovato le giuste motivazioni, avendo già vinto la gara. Gimbo a caldo ha dichiarato: “C’è troppa emozione dopo due anni e mezzo impossibili tra lacrime e frustrazione. Finalmente ci siamo, si riparte ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima giornata. Muir e Johnson-Thompson esaltano la Gran Bretagna. Stecchi - Lukudo e Forte in finale per l’Italia : Si è conclusa un’intensa e appassionante prima giornata di gare a Glasgow, in Scozia, dove si sono aperti oggi gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. La Gran Bretagna ha messo in campo le proprie carte migliori conquistando due medaglie d’oro con Laura Muir nei 3000m e con Katarina Johnson-Thompson nel pentathlon. Il polacco Michal Haratyk si è invece aggiudicato la terza finale in programma, quella del getto del peso. Per ...

LIVE Atletica - Europei Indoor 2019 in DIRETTA : 1° marzo - l’Italia cala l’asso Tamberi. Disastro Jacobs : tre nulli - niente finale. Out anche Fabbri nel peso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi venerdì 1° marzo). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca a Glasgow (Gran Bretagna) dove si apre la rassegna continentale al coperto, in programma diverse qualificazioni/batterie ma si assegneranno anche i primi titoli per aprire al meglio un weekend davvero molto ricco e avvincente. L’Italia vorrà essere grande protagonista in ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : Gianmarco Tamberi - il faro dell’Italia a caccia dell’oro : Gianmarco Tamberi è la punta di diamante dell’Italia in vista degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, il marchigiano vuole essere grande protagonista in occasione della rassegna continentale che andrà in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dall’1 al 3 marzo e ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso. Il ribattezzato Halfshave si presenta infatti con la miglior misura europea stagionale (la terza mondiale), ...