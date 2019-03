Associazione italiana | teatro e studenti

APA – Associazione Produttori Audiovisivi - Giancarlo Leone : “E’ boom per la fiction italiana - nel 2017 dal settore 1 miliardo di euro” : Un nuovo nome, un nuovo logo e soprattutto un rapporto sulla propria attività che annuncia una lieta notizia: la produzione audiovosova italiana è in ottima salute, fattura e vende non solo in Italiae in particolare vede prosperare la fiction. L’APT da oggi si chiama APA. L’Associazione Produttori Audiovisivi da oggi cambia nome, logo, e a Roma ha presentato il 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: in forte sviluppo la ...

Malattie rare - Policlinico Gemelli : siglata convenzione con l’Associazione italiana Sindrome X Fragile : Descritta per la prima volta nel 1943, la Sindrome X Fragile è una condizione genetica ereditaria che costituisce la principale causa di disabilità intellettiva di tipo ereditario e la seconda causa di disabilità intellettiva su base genetica dopo la Sindrome di Down. Essa, però, viene a tutt’oggi considerata prevalentemente come una condizione pediatrica, ciò che comporta la quasi totale assenza di centri specializzati nell’assistenza alle ...

Giro di boa a Masterchef Italia 2019 con l’Associazione italiana Down per la prova in esterna : anticipazioni 21 febbraio : Masterchef Italia 2019 torna in onda questa sera con una prova esterna che sicuramente rimarrà nel cuore dei 4 giudici, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e dei concorrenti di questa edizione. L'appuntamento è anche questo giovedì alle 21.15 su Sky Uno , canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11 con gli aspiranti Masterchef Italiani che dovranno dimenticare l'eliminazione dell'amato Gerry ...

MasterChef Italia con l'Associazione italiana Persone Down : A ' MasterChef Italia ' - in onda domani 21 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno - ci sarà un incontro davvero unico e speciale, sotto lo sguardo attento dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, ...

Messina : il convegno dell'Associazione italiana Celiachia su 'Protocollo di diagnosi e follow up' - 23 febbraio al Palcultura : ... Psichiatria; Reumatologia; Ginecologia e Ostetricia; Anatomia Patologica; Igiene, epidemiologia e sanita pubblica; Medicina generale medici di famiglia; Pediatria Pediatri di libera scelta; Scienza ...

Associazione italiana Dislessia presenta Univers@lità : il progetto formativo e informativo per un’università inclusiva : L’iniziativa, gratuita e fruibile da piattaforma e-learning, promuove una corretta informazione sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e indica le modalità e le strategie di apprendimento più funzionali all’inclusione degli studenti con DSA. Bologna, 6 febbraio 2019 – Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio di Univers@lità, il percorso formativo e informativo gratuito finalizzato a garantire pari opportunità di successo ...