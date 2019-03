Assicurazione scaduta da un giorno | 868 euro di multa

notiziaoggi

(Di sabato 30 marzo 2019) ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca >da un ...

Domenic89215160 : Detenuto rientra in carcere con 3 etti di droga: scarsi i controlli perché è scaduta l'assicurazione per i cani ant… - Domenic89215160 : Detenuto rientra in carcere con 3 etti di droga: scarsi i controlli perché è scaduta l'assicurazione per i cani ant… - Pianeta_Carcere : RT @Penitenziaria1: Detenuto rientra in carcere con 3 etti di droga: scarsi i controlli perché è scaduta l'assicurazione per i cani antidro… -