Assemblea Forza Italia | Carfagna | ' Fallito disegno di Lega e Fdi di svuotarci'

«Noi indispensabili come 25 anni fa» : Berlusconi scalda l’ Assemblea di Forza Italia : Rivendica il ruolo del suo partito, il presidente Berlusconi , alla fine del l’assemblea degli eletti. E Tajani conferma: «Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte»

Forza Italia - Tajani all'Assemblea : «Berlusconi non mollerà mai» : In attesa dell'intervento del leader Silvio Berlusconi, che dovrebbe sciogliere i dubbi su una sua eventuale candidatura, è il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a dettare la linea di ...