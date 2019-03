Ascolti Tv Venerdì 29 marzo | La Corrida e Ciao Darwin 8

dituttounpop

(Di sabato 30 marzo 2019)Tv29(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Tv29– Lasu Rai 1 è stata vista da milioni di spettatori con % di share, su Canale 5 la terza puntata dicon la sfida cime vs rape (qui A Spasso nel tempo) ha conquistato milioni di spettatori con % di share.Tre episodi in replica di NCIS su Rai 2 hanno raggiunto milione di spettatori con % di share, il film Ti ricordi di me? su Rai 3 ha divertito milioni di spettatori con % di share, su Italia 1 Giustizia Privata è stato scelto da milioni di spettatori con % di share e Quarto Grado su Rete 4 ha appassionato milioni di spettatori con % di share.Fratelli di Crozza su Nove è stato seguito da milioni di spettatori con % di share, su La7 Propaganda Live ha raggiunto mila spettatori con % di share e su Tv8 Spider-Man 2 ha ottenuto mila spettatori con ...

dariosci1 : Finalmente il venerdi sera, davanti ad un buon caffè guardi la tv e ascolti quello che sta accadendo a Verona ma in… - RioGrandeRistor : Per un momento di relax la fine settimana, passa al RIO GRANDE FIRENZE. Vieni a cenare da noi, prendi un cocktail,… - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 22 marzo 2019. Ciao Darwin (41 mln – 21.83%) batte La Corrida (4 mln – 18.64%). La finale di IGT… -