Arriva vestito da Batman e offre il proprio aiuto ai poliziotti | loro lo invitano a

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Iin stato di allerta, schierati dietro alle proprie automobili, con le armi in pugno e puntate contro una villetta. Ein quel momentoe sidi dare una mano agli agenti per sconfiggere il crimine. Non è la trama di un film, ma quanto avvenuto in Canada, a Kelowna, nel British Columbia, e le immagini della scena, riprese da un automobilista di passaggio, sono state pubblicate dal Daily Mail. L’uomo pipistrello, in versione perfetta, non èto però a bordo della sua mitica ‘batmobile‘, ma con un furgone pickup, e gli agenti, trovandoselo di fronte, gli hanno gentilmente chiesto di tornarsene nella ‘batcaverna‘. “E’ tutto sotto controllo“, gli avrebbe detto un poliziotto. I, si è scoperto poi, erano lì per sedare una violenta lite domestica. Un’operazione ordinaria, dunque. Magari, ...

infoitestero : Arriva vestito da Batman e offre aiuto ai poliziotti - GiornaleVicenza : #Canada Arriva #Batman e offre aiuto alla polizia - Giorgio_Nordo : Al #CongressoMondialedelleFamiglie arriva #Salvini. Vestito da drag queen. #WCFVerona #WCF2019 -