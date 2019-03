Arrestati 10 latitanti della mafia nigeriana che operavano a Catania

Mafia - Arrestati 10 latitanti nigeriani : 10.05 La Polizia di Stato, in collaborazione con le polizie tedesca e francese, ha rintracciato e arrestato 10 latitanti nigeriani destinatari di un mandato di arresto europeo su richiesta del tribunale di Catania. Sono accusati di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.Gli arrestati sono ritenuti membri dell'organizzazione denominata anche "Norsemen della Nigeria", facente parte di un ...

Due latitanti cosche Arrestati in Spagna : REGGIO CALABRIA, 6 MAR - Due latitanti di 'ndrangheta sono stati arrestati a Madrid dalla polizia spagnola a conclusione di indagini condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.

Cinque latitanti italiani Arrestati in Repubblica dominicana : Tre latitanti italiani che si erano sottratti a una condanna per reati sessuali sono stati arrestati nella Repubblica dominicana grazie a un´operazione condotta da personale del Servizio ...

Spaccio e ricettazione - Arrestati a Tenerife 4 latitanti : Roma, 1 mar., askanews, - Quattro latitanti italiani, di un intero nucleo familiare, condannati per detenzione e Spaccio di eroina, più altri reati come furto e ricettazione, per fatti avvenuti negli ...

