Armi | Bonafede | Non sono priorità nel contratto di Governo

Armi - Bonafede : “Non voteremo mai la proposta Lega”. E si difende : “Non c’e` alcun legame con legittima difesa” : ”Concordo con Luigi Di Maio, nessun esponente del Movimento 5 Stelle voterà mai una proposta come quelle della Lega per semplificare l’acquisto di Armi“. A rivendicarlo il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine di un convegno alla Corte d’Appello di Roma, dopo le nuove frizioni tra i due alleati di governo. “Una diretta conseguenza dopo l’approvazione della legittima difesa? No, non ha ...