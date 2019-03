Antonio Conte-Inter | ci credono anche i bookmakers | la quota è quasi irrisoria

Solskjaer - firma pesantissima : come "spinge" Antonio Conte a Milano. Le conseguenze del contratto : Adesso è ufficiale: Ole Gunnar Solskjaer sarà l' allenatore del Manchester United per i prossimi tre anni. Il tecnico norvegese, dopo essere subentrato il 19 dicembre a Mourinho, si è guadagnato la conferma a suon di successi: 10 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta in Premier, e la conquista de

Antonio Conte-Inter : c’è lo zampino di Marotta - le parti sono sempre più vicine : Inter, Antonio Conte potrebbe rappresentare il futuro della panchina nerazzurra: Spalletti trema in vista della prossima estate Le voci che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina dell’Inter dalla prossima stagione sono sempre più frequenti. I motivo di questo avvicendamento in seno al club nerazzurro sarebbero dettati sopratutto dall’arrivo di Marotta, il quale vorrebbe portare il suo uomo di fiducia all’Inter anche nel ...

Antonio Conte trascina il Chelsea in tribunale : battaglia milionaria - quanti soldi pretende : La battaglia legale per la buonuscita tra il Chelsea e Antonio Conte, il cui contratto coi Blues scade a fine stagione, continua e, stando a quanto riporta il "Times", arriva fino in tribunale. I legali di Conte sostengono che il Chelsea debba versargli interamente l' ultimo anno di contratto (10 mi

Chelsea - Antonio Conte porterà il club in tribunale : Secondo il “The Times“, l’ex manager del Chelsea, Antonio Conte, sarebbe pronto a portare il club londinese in tribunale pur di avere la buonuscita di 10,5 milioni che gli spetta. Il club di Roman Abramovic non ha intenzione di pagare l’allenatore italiano, sostenendo di non avere debiti con il tecnico, visto il comportamento che ha avuto lo stesso Conte negli ultimi mesi e le presunte violazioni dei regolamenti ...

Juventus : le ombre di Zidane e Antonio Conte aleggiano sulla panchina di Allegri (RUMORS) : Dopo l'inaspettata sconfitta rimediata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, la panchina di Massimiliano Allegri non è più così solida. Nonostante abbia conquistato 4 scudetti, 4 Coppe Italia consecutive e 2 Supercoppe italiane, il matrimonio con la Juventus sembra ormai prossimo ai titoli di coda. In questi giorni il tecnico livornese non sarebbe molto tranquillo, e gli insulti che gli sono piovuti addosso dai social l'hanno spinto a ...

Clamoroso Juve : contatti per il ritorno di Antonio Conte : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, c'è un Clamoroso ritorno possibile per la Juventus . contatti con Antonio Conte , Paratici pensa anche a lui per sostituire Max Allegri a fine stagione. Via ai dialoghi, Conte è ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Antonio Giovinazzi : “Sono contento del lavoro che abbiamo concluso” : A conclusione dell’odierna giornata di Test (l’ultima per lui) in quel di Barcellona, ha parlato ai microfoni di motorsport.com Antonio Giovinazzi, alla prima stagione da pilota ufficiale in F1 con l’Alfa Romeo, dove avrà come compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota pugliese ha parlato a lungo al termine dei Test. L’italiano ha dichiarato: “Oggi non è stata una giornata facile, ma abbiamo concluso il programma ...

Antonio Conte all'Inter - Beppe Marotta fa chiarezza - : Ivan dimostrerà coi fatti di essere all'altezza non solo dell'Inter, perché non dimentichiamo che è anche un vice-campione del mondo'. Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città…” : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

Antonio Conte - l'imbarazzo dell'allenatore : beccato a pochi passi dalla sede dell'Inter : È giallo su Antonio Conte e la sua stranissima presenza in via Montenapoleone a Milano. Un giornalista di Bein Sports ha intercettato l'allenatore mentre camminava da solo a pochi passi dalla sede dell'Inter. Era noto che Conte fosse in Italia in questi giorni, ma stavolta la sua presenza in centro

Antonio Conte pizzicato sotto la sede dell’Inter : “contatti? Ecco cosa dico” : Antonio Conte è stato intercettato da un cronista sotto la sede dell’Inter, le voci sul futuro in nerazzurro continuano ad alimentarsi Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Forse si tratterà solo di un caso, ma l’allenatore ex Chelsea bazzicava proprio dalle parti della sede nerazzurra quando è stato intercettato da un collega di “BeIN Sports”, il quale lo ha ...

Antonio Conte è pronto a tornare in pista : “mi manca il campo” e sull’Inter… : Antonio Conte ha parlato del suo futuro che potrebbe essere nuovamente in Italia, dente ancora avvelenato con il Chelsea, club che adesso è nelle mani di Sarri “Dall’Inter non ho ricevuto nessuna offerta“. Lo dice l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport. “Il campo mi manca -aggiunge Conte- ma avevo deciso di prendermi quest’anno di riposo e sono molto sereno. Sono ...