Antonello Venditti | Volevo farla finita | salvato da Lucio Dalla

Antonello Venditti duetta con Francesco De Gregori in Roma Capoccia per un live Off the records : Antonello Venditti duetta con Francesco De Gregori in Roma Capoccia. È l'artista di Sotto il segno dei pesci ad approdare al Teatro Garbatella per un nuovo concerto di Off the records, live speciale che il Principe ha pensato per una location raccolta nella quale ha invitato 230 fan per 20 serate che si concluderanno a fine marzo prima della tournée per orchestra. Il brano scelto non poteva che essere quello contenuto in Theorius Campus, il ...

Antonello Venditti coi fan al Circolo dei Lettori : 'Mi tingo dall'86 - se smettessi mi darebbero del vecchio' : Il cantautore romano Antonello Venditti ha avuto un momento di incontro al Circolo dei Lettori di Torino con i suoi fan. L'occasione era parlare dei quarant'anni del disco Sotto il segno dei Pesci e ...

Simona Izzo : “Ho un disturbo bipolare. Antonello Venditti? Mi ha tradito - non lo perdono” : “Sono stata male, perché tendo a stare male. Sono una bipolare subclinica. Ma amo molto l’altra parte di me, la amo da morire. Amo follemente la Simona che soffre, perché poi è quella che scrive e compone”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Simona Izzo ha rivelato per la prima volta di essere affetta da un disturbo bipolare. “Ho delle gioie involontarie, si dice: ‘su base endogena’ – ha spiegato ...

Antonello VENDITTI/ Live al Palalottomatica - la domanda che unisce alla sua musica : ANTONELLO VENDITTI ha festeggiato il suo 70° compleanno e i 40 anni di Sotto il segno dei pesci con un concerto speciale a Roma

Antonello Venditti choc : 'Ho rischiato di morire soffocato - salvato dalla manovra di Heimlich' : Antonello Venditti ieri ha compiuto 70 anni ed ha festeggiato con un doppio concerto di ieri sera al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma . Il cantautore romano, come da lui stesso raccontato, ha però ...

