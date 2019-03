Angelina Jolie in trattative con la Marvel per un cinecomics

Angelina Jolie torna regina dell’action nel cinecomic Marvel «The Eternals» : Lara Croft entra nell’universo Marvel: praticamente un sogno che si realizza per chi ama Angelina Jolie in veste action. Stando alle ultime notizie, l'attrice - l'unica e sola Lara Croft, senza offesa per la Vikander - sarebbe in trattative per entrare nel cast di The Eternals, uno dei titoli più attesi della fase 4 del MCU (Marvel Cinematic Universe). Anche se la notizia non è confermata, va presa ufficiosamente sul ...

Della trattativa, non si sa nulla. Non il ruolo, non le sfumature sulla presenza. Ma il solo fatto che ...

MARVEL : Angelina Jolie in trattative per entrare nel cast del nuovo film dell’UCM “The Eternals” : MARVEL: Angelina Jolie nuova super eroina dell’UCM? Ecco il ruolo che la star di Hollywood potrebbe interpretare in “The Eternals“…. MARVEL prepara nuove sorprese per i fan! Dopo l’arrivo nelle sale cinematografiche di Captain MARVEL, in attesa di vedere al cinema Spider-Man: Far From Home e scoprire le conseguenze di Infinity War con l’uscita attesissima di ... Leggi tuttoMARVEL: Angelina Jolie in trattative ...

Angelina Jolie animalier - e super sexy - : Anche se la Jolie ha ribattuto a queste accuse affermando che i figli si divertano un mondo a parteciparvi, preparandosi di tutto punto, come fossero delle vere star, scegliendo il look migliore per ...

Angelina Jolie animalier (e super sexy) : Angelina Jolie è una super mamma ma resta sempre una delle attrici di Hollywood più affascinati e seducenti in assoluto. Così a Los Angeles, in occasione di una première cinematografica, si è presentata da sola, senza la compagnia dei sui adorati 6 figli. Paparazzatissima per il suo sexy look leopardato, appena arrivata sul red carpet ha subito attirato su di sé tutti i flash dei fotografi, eclissando le altre dive, compresa la "Bridget Jones" ...

Brad Pitt e Angelina Jolie vogliono essere “legalmente single” anche se non hanno ancora trovato un accordo sul divorzio : Sì, sulla carta sono ancora marito e moglie The post Brad Pitt e Angelina Jolie vogliono essere “legalmente single” anche se non hanno ancora trovato un accordo sul divorzio appeared first on News Mtv Italia.

Brad Pitt e Angelina Jolie - che vogliono essere il più presto possibile «legalmente single» : Brad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiDella favola, ahinoi, non vorrebbero più saperne. Del colpo di fulmine sul set, dei viaggi in giro per il mondo, dei red carpet magici uno al fianco dell’altra, delle nozze segrete in Provenza e, persino, dell’isola a forma di cuore: Brad Pitt e Angelina Jolie vorebbero archiviare tutto il più velocemente possibile. A più di due anni dall’annuncio di ...

Brad Pitt detesta che Angelina Jolie porti i figli alle première : Brad Pitt , amante della privacy, detesterebbe l'abitudine dell'ex moglie Angelina Jolie a portare con sé ad ogni première i suoi figli minorenni, schierandoli davanti a stampa e paparazzi che hanno ...

Angelina Jolie e Brad Pitt stanchi di litigare cercano l euro accordo per risultare legalmente single : Angelina Jolie e Brad Pitt sono stanchi di essere una coppia sposata separata, quindi starebbero elaborando un accordo che li dichiarerà ufficialmente single e non più legalmente sposati. Un insider ...

Angelina Jolie e figli sul red carpet di «Dumbo»

Angelina Jolie innamorata di un miliardario inglese? : L'ex moglie di Brad Pitt starebbe frequentando da tempo un miliardario britannico . Una fonte molto vicina all'attrice americana avrebbe rivelato a Hollywood Life , senza confermare né smentire la ...

Siamo talmente abituati ai ritardi di Hollywood che ogni volta che si comunica una data di uscita dobbiamo prenderla con le pinze, sicuri che subirà qualche ritardo. È successo con il quinto capitolo di Indiana Jones, con il sequel di Top Gun, ma non con il ...