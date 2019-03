Anche Ramy e Adam, gli eroi del bus, all’assemblea nazionale degli Islamici

L’assemblea comincerà alle 10, all’hotel Savoia Regency di via del Pilastro, e fino alle 12,30 sarà aperta a tutti, organizzazioni aderenti e cittadinanza. Si tratteranno i temi più importanti come l’intesa con il Dap siglata dall’Ucoii per combattere il fenomeno del radicalismo nelle carceri, il processo dell’intesa con lo Stato, i numeri e la situazione dei musulmani in Italia e dei relativi centri e luoghi di culto, la sicurezza dovuta al crescente clima di islamofobia. A partire dalle 14 e fino alle 17, l’incontro sarà invece chiuso ai soli membri aderenti all’Ucoii, per le delibere sui bilanci sociali ed economici annuali.