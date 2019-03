Anarchici a Torino | città blindata

Torino - 4 arresti prima cortei Anarchici : 18.18 Quattro persone sono state arrestate dalla polizia nell'ambito dei controlli preventivi disposti in occasione della manifestazione degli anarchici a Torino di oggi pomeriggio. Si tratta di giovani tra i 24 e i 29 anni, provenienti dal Veneto, fermati sull'autostrada Milano-Torino all'altezza di Rondissone. Sulla loro auto avevano sette bombe carta, poi maschere antigas,fumogeni,guanti e passamontagna. Un quinto, dopo un controllo a Novi ...

A Torino partito il corteo degli Anarchici - controlli a tappeto e primi arresti : Si sono mossi poco prima delle 15 i cinque gruppi di anarchici, provenienti da tutto il Paese, oltre che da Francia, Grecia e Croazia, che hanno indetto per oggi, sabato 30 marzo, una maxi mobilitazione. I cortei sono partiti da cinque punti diversi della città (piazza Benefica, Porta Palazzo, largo Saluzzo, parco del Valentino e Campus Einaudi) pe...

A Torino la manifestazione nazionale degli Anarchici : Protestano per lo sgombero dell'Asilo, roccaforte anarchica il 7 Febbraio. Ma anche in ricordo dei compagni Sole e Baleno, arrestati il 5 marzo del 1998 con le accuse di banda armata e associazione ...

Torino - quattro arresti prima del corteo degli Anarchici : avevano bombe carta e maschere antigas : Da questa mattina il centro di Torino è presidiato da decine di uomini delle forze dell'ordine, molti in borghese in attesa del corteo anarchico che promette di 'bloccare la citta'. Cinque i punti di ...

Torino blindata per il corteo degli Anarchici : quattro arresti : Torino blindata in vista del corteo degli anarchici , che partirà nel pomeriggio da piazza Carlo Felice. Tram che non usciranno dai depositi per evitare che siano bloccate le linee, chiusi i dehors ...

Anarchici - timori a Torino per corteo : ANSA, - Torino, 29 MAR - "Auspico che sia un corteo tranquillo, e che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti. Torino deve avere la ribalta nazionale per altre questioni". Lo afferma all'ANSA

Cinque concentramenti per paralizzare Torino La sfida degli Anarchici : Corteo di anarchici in centro, intenzionati a 'bloccare la città' per rinfocolare la lotta contro lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria, il centro sociale chiuso lo scorso 7 febbraio, e contro ...

Anarchici - a Torino la marcia del ritorno : Torino, 28 MAR - Si sono dati quattro punti di ritrovo gli Anarchici che, sabato a Torino, daranno vita alla 'grande marcia del ritorno', la manifestazione annunciata da alcune settimane contro lo

Torino - blitz di un gruppo di Anarchici : occupata ex scuola. “Prima tappa in vista del corteo 30 marzo” : “Dopo lo sgombero dell’Asilo di via Alessandria, abbiamo deciso di occupare l’ennesimo spazio vuoto di questo quartiere”, si legge su un volantino distribuito dal gruppo di anarchici che questa mattina a Torino ha occupato l’ex scuola elementare Salvo D’Acquisto in via Tollegno 83. “Prendiamoci lo spazio per discutere, organizzarci e lottare”, recita lo striscione appeso alla struttura. Dopo le proteste per lo sgombero ...