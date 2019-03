Analisi Auditel | La serata di venerdì 29 marzo 2019

Analisi Auditel : Il pomeriggio di giovedì 28 marzo 2018 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 21%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 15%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 22% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre di qualche punto sotto la linea del 20% di share, salendo nel corso della messa in onda e con la curva gialla dello ...