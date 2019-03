Almeno 32 persone sono morte a causa delle alluvioni nell’Afghanistan occidentale

Almeno 11 persone sono morte per l’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 11 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, in seguito all’esplosione di un’autobomba. L’esplosione, riferiscono fonti della polizia, è avvenuta fuori da un ristorante vicino all’hotel Wehliye, non lontano da dove il 23 marzo un altro attentato aveva provocato

Camion travolge la folla - è strage in Guatemala : morte Almeno 32 persone : Il tragico incidente mercoledì notte nella provincia occidentale di Solola in Guatemala. A quanto ricostruito, il gruppo si era radunato su un’autostrada buia in seguito a un altro incidente in cui era morta una persona. Il mezzo pesante non si sarebbe accorto della presenza delle persone sulla carreggiata travolgendole.Continua a leggere

In Iran sono morte Almeno 19 persone a causa di inondazioni improvvise : In Iran sono morte almeno 19 persone e altre 100 sono state ferite a causa di alluvioni e inondazioni improvvise. Foto e video pubblicate sui social network mostrano torrenti di acqua fangosa e persone arrampicate sui lamponi e sui tetti delle

Almeno 18 persone sono morte per le alluvioni in Iran : Almeno 18 persone sono morte nell’alluvione che ha colpito l’Iran; Almeno altre 70 persone sono ferite: lo ha detto Pirhossein Koolivand, capo del servizio nazionale di emergenza. I problemi maggiori sono stati nell’area di Shiraz: la quinta città più grande

In Mali sono state uccise Almeno 130 persone nell’attacco a un villaggio : Secondo le Nazioni Unite, sabato scorso alcuni uomini armati vestiti come cacciatori tradizionali hanno ucciso 134 persone, tra cui donne e bambini, durante un attacco a un villaggio del centro del Mali. almeno altre 50 persone sono state ferite. Il

Almeno 60 persone sono morte in un incidente tra due autobus in Ghana : Almeno 60 persone sono morte nello scontro tra due autobus nei pressi della città di Amoma Nkwanta, in Ghana. L’incidente, scrivono alcuni siti ghanesi, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di mattina ora locale (le 3 di mattino italiane) sull’autostrada che collega le

Almeno 40 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri - nel nord dell’Iraq : Almeno 40 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri, nel nord dell’Iraq, vicino alla città di Mosul. La notizia è stata confermata dalla polizia e dai soccorritori a Reuters. Non si conoscono le cause dell’incidente, ma Reuters

Libia - naufragio davanti a Sabrata : morto un bambino - Almeno 8 persone disperse : Un barcone è naufragato a largo di Sabrata davanti alle coste libiche, nelle stesse ore in cui a Lampedusa si consuma l’ennesimo scontro tra una ong e il governo italiano. Lo rende l’International Organization for Migration (Iom) sottolineando che 15 migranti sono stati salvati e portati in ospedale in Libia. “Alcuni di loro presentano fratture ossee“, ha fatto sapere l’Oim, che ha precisato di non conoscere il numero dei ...

Almeno 24 persone sono morte per il deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Domenica Almeno 24 persone sono morte e 31 sono rimaste ferite quando un treno merci, che trasportava anche passeggeri clandestini e molti bambini, è deragliato nella Repubblica Democratica del Congo. L’incidente è avvenuto nella provincia di Kasai, nel centro-ovest del

Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni nella provincia indonesiana di Papua : nella provincia di Papua, nell’Indonesia orientale, Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni causate da piogge torrenziali e conseguenti frane. Le inondazioni hanno colpito soprattutto la città di Sentani, 25 chilometri a ovest della capitale provinciale Jayapura. Altre 59 persone

In Zimbabwe una tempesta tropicale ha provocato la morte di Almeno 24 persone : Una forte tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone nella provincia di Manicaland, nell’est dello Zimbabwe, vicino al confine con il Mozambico: altre 40 persone risultano disperse. I forti venti hanno interrotto le comunicazioni di buona parte

Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge in Malawi - Mozambico e Sudafrica : Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state in Malawi, Mozambico e Sudafrica. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che le alluvioni che hanno colpito la zona sud-orientale dell’Africa hanno

Strage in una scuola a San Paolo - uccise Almeno 10 persone : Strage in una scuola media ha 60 chilometri da San Paolo. Due giovani hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite almeno 10 (16 secondo alcune fonti), prima di togliersi la vita nell'istituto statale Raul Brazil di Suzano: una carneficina che richiama alla memoria il massacro della Columbine High School in Colorado, 13 morti nel 1999, e le tante sparatorie che insanguinano le scuole americane. Il Brasile e' meno abituato a questo tipo di ...

