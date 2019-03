Allegri cura i fenomeni Cristiano ad alto rischio Kean da disintossicare

ilgiornale

(Di sabato 30 marzo 2019) Un ko, del tutto ininfluente ai fini della classifica, prima della sosta. Durante la quale la Juventus ha preso atto di due notizie: l'infortunio diRonaldo e la conferma di avere tra le mani un talento purissimo come quello di Moise. In entrambi i casi, presentando l'odierna partita contro l'Empoli,ha confermato di volerci andare con i piedi di piombo: "Come sta Ronaldo? Bene, ha lavorato un po'. Prudenza ne serve sempre, meglio saltare una partita che due mesi. Siamo in una fase delicata della stagione: mancano dieci partite di campionato e per ora due di Champions. Rientrerà quando non ci saranno pericoli di ricaduta. Lunedì farà un esame di controllo e a quel punto valuteremo. I rischi che non recuperi per l'andata contro l'Ajax (10 aprile, ndr) ci sono e sono tanti: anche lui sa che, se non starà bene, rimarrà fuori". Punto e fine della trasmissione, senza ...

Max88Ben : @chiara56543176 @salpaladino Lo andrei a prendere in bicicletta #Verratti. E #Sandro per me,è il primo che cederei… - LeoGile94 : RT @Different__Mag: Articolo a cura di @LeoGile94 ??? - Different__Mag : Articolo a cura di @LeoGile94 ??? -