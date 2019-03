Alla fine Forza nuova entra al Congresso di Verona

Il Papa e il bacio dell'anello rifiutato : «Alla fine mi ritrovo con la mano tutta bagnata» Video : «Alla fine la mia mano è tutta bagnata: è per motivi igienici, è per il rispetto dei fedeli che preferisco evitare queste manifestazioni» dice Papa Francesco...

Pensioni - quanti sono gli scrocconi che derubano l'Inps : come buttiamo dAlla finestra 17 - 8 milioni di euro : Non si tratta di un fenomeno residuale. Di un po' di quattrini donati per generosità a chi ne ha bisogno. Sfogliando il bilancio dell' Inps balza immediatamente agli occhi che il meccanismo dell' assistenza (senza contare, tra l' altro, tutte le forme di sostegno al reddito, i vari bonus e gli adegu

Taranto - il sindaco chiude le scuole nel rione Tamburi fino Alla fine dell’anno. La rabbia dei genitori dei 700 alunni : Le scuole Deledda e De Carolis del quartiere Tamburi di Taranto restano chiuse fino alla fine dell’anno scolastico. Lo ha stabilito il sindaco Rinaldo Melucci che ha firmato l’ordinanza prorogando lo stop alle attività, stabilito per 30 giorni dallo scorso 2 marzo, nei due plessi scolastici situati pochi metri dalle cosiddette collinette ecologiche dell’ex Ilva: aree verdi che avrebbero dovuto proteggere il quartiere dalle polveri che si ...

Leo Messi sbotta : “Alla fine è sempre colpa mia. Sono al livello di Ronaldo” : Leo Messi come non l’avete mai visto. L’attaccante argentino sbotta e non le manda a dire, sfogo della Pulce ai microfoni di “Radio 94.7 Club Octubre”: “Mi manda fuori di testa quando si dice che sia mio padre a gestire la nazionale argentina. Dicono che abbia il potere di fare delle cose all’interno della Federazione ma alla fine la mia famiglia, i miei amici ci soffrono davanti a queste bugie. Chiunque ...

E i partiti fermano i sondaggi del Parlamento europeo : stop alle pubblicazioni - solo altri due fino Alla fine di aprile : Li avevano annunciati in pompa magna alla plenaria di febbraio, la stessa del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. L'EuroParlamento, fu spiegato in una conferenza stampa molto partecipata con tanto di press kit a disposizione dei giornalisti e pagine web da consultare in vista del voto di maggio, avrebbe pubblicato una media dei sondaggi sulle europee per ogni Stato dell'Unione ogni due settimane fino ad aprile, a maggio addirittura ...

Serie A lotta salvezza - a 10 giornate dAlla fine 6 in lotta : Serie A lotta salvezza – Mancano oramai solamente dieci giornate alla fine del campionato di Serie A 2018-2019. Non c’è più molto tempo, dunque, per evitare la retrocessione per le squadre che occupano gli ultimi posti della classifica. Sono almeno sei le squadre che dovranno battersi per la salvezza, ovvero Spal (26 punti), Udinese (25 […] L'articolo Serie A lotta salvezza, a 10 giornate dalla fine 6 in lotta proviene da Serie ...

Game of Thrones : Arya e Sansa Stark svelano di essersi commosse Alla fine delle riprese : Il 14 aprile è una data che aspettano in tanti, il motivo è semplice: ci sarà la messa in onda del primo episodio dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade. Infatti, la serie tv fantasy ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dell'autore americano George Martin chiuderà i battenti con gli ultimi 6 episodi conclusivi della saga. Inoltre, le due attrici Maisie Williams e Sophie Turner, che interpretano rispettivamente ...

Fine delle festa per il pAlladio - quotazioni giù ai minimi da oltre un mese : Prese di beneficio sul palladio: i prezzi del metallo hanno toccato oggi il minimo da cinque settimane sulle preoccupazioni per l'economia globale e un dollaro vivace, che hanno spinto gli investitori a realizzare profitti. Le quotazioni scendono oggi dello 0,7% a $ 1,433,88, dopo il crollo del 6,3 per cento registrato ieri. Il ...

PAllamano : gli impegni nel prossimo fine settimana per le squadre giovanili dell'Abc Bordighera : Il calendario agonistico del prossimo weekend per le giovanili dell'Abc Bordighera vede in campo l'Under 13 maschile ospite sabato del Vence mentre l'Under 17 maschile domenica mattina, al ...

Mentre ero via - Giuseppe Zeno a Blogo : "Stefano De Angelis aiuterà Monica a scoprire se stessa. E' una storia aperta fino Alla fine" (Video) : Giuseppe Zeno è il protagonista di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attore napoletano interpreterà il ruolo di Stefano De Angelis, insegnante di vela che aiuterà la protagonista Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, a scoprire la verità riguardo l'incidente nel quale hanno perso la vita sia il marito che il suo amante (fratello di Stefano) e del quale lei non ricorda più ...

Ex Sio - tutto fermo fino Alla fine dell'istruttoria Vas : Mi chiedo quale sia la volontà politica dell'attuale amministrazione e mi chiedo, nel caso dovesse passare tutto questo procedimento, se adotti questo percorso per timore di qualche contenzioso". ...

Fca - tutti la vogliono : prima PSA - ora Renault. Coreani e cinesi Alla finestra : Tutt’a un tratto FCA sembra diventata il baricentro delle brame dei grandi colossi dell’automotive: dopo le moine di PSA, che la reggenza degli Elkann avrebbe rispedito al mittente (soprattutto per via della debolezza dei francesi in Usa e Cina), sembra che ora sia Renault-Nissan a volersi fare sotto. L’indiscrezione è del Financial Times, che specifica come la multinazionale della Losanga vorrebbe avviare il processo di fusione con Nissan ...

#CESENASTORIES - 52puntata. Biondini : 'Uniti fino Alla fine' : Doveva essere la partita del riscatto, dopo il pari nel derby con la Savignanese. Invece la partita con il Pineto , due vittorie su due contro il Cesena, si è trasformata in un incubo. Quinta ...

Varese - ragazzina di 13 anni si lancia dAlla finestra di casa : morta sul colpo : Dramma nella notte a Varese. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essersi lanciata dalla finestra di casa, al settimo piano di un palazzo. Ancora sconosciute le motivazioni del suo tragico...