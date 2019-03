Alessia Prete | la rottura con Matteo Gentili? “Un fallimento… mi manca”

Alessia Prete a Pomeriggio 5 : “Matteo? Ormai è troppo difficile” : Alessia e Matteo news: le parole della Prete a Pomeriggio 5 Alessia Prete è tornata a Pomeriggio 5 per parlare della rottura con Matteo Gentili. Un anno dopo il primo incontro nella Casa del Grande Fratello i due non sono riusciti a superare difficoltà e incomprensioni. Nei giorni scorsi Alessia e Matteo hanno diffuso su […] L'articolo Alessia Prete a Pomeriggio 5: “Matteo? Ormai è troppo difficile” proviene da Gossip e Tv.

Alessia Prete gela Barbara d’Urso : “Perché lo devo dire qui?” : Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: la reazione di Alessia Prete sorprende E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. Nella prima parte del programma Barbara d’Urso ha affrontato diversi temi di cronaca, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato deciato al gossip. Tanti gli ospiti invitati oggi dalla conduttrice napoletane per parlare di questo argomento, tra i quali Alessia Prete . Proprio ...

Matteo Gentili chiude con Alessia Prete : perché è finita tra loro : Alessia Prete rompe il silenzio dopo la rottura con Matteo Gentili La storia tra Matteo Gentili e Alessia Prete è ufficialmente finita . A rivelarlo qualche ora fa è stata proprio la ragazza su instagram. Ovviamente i fan hanno subito chiesto alla giovane il motivo di questa rottura. E dopo tanto parlare su questa faccenda Alessia Prete si è finalmente decisa a spiegare perchè è finita con Matteo . Cos’ha detto? In un’intervista ...

Alessia Prete e Matteo Gentili del Grande Fratello potrebbero ritornare insieme? : La love story di Alessia Prete e Matteo Gentili , entrambi ex concorrenti dell'edizione numero quindici del Grande Fratello , è davvero finita? L'ultima intervista rilasciata da Matteo Gentili ha ...

Pomeriggio Cinque botta e risposta tra Matteo Gentili e Alessia Prete : Matteo Gentili è stato intervistato da Barbara D’Urso durante la puntata di “ Pomeriggio Cinque ”. Il calciatore ha replicato all’ex fidanzata Alessia Prete che ha conosciuto proprio durante il “Gf”. Alessia Prete aveva raccontato che la storia d’amore con Matteo Gentili era entrata in crisi a causa di alcune sue mancanze affettive ma aveva anche aggiunto di essere ancora innamorata. Gentili a “ Pomeriggio Cinque ” ha dichiarato di essere ...

Matteo Gentili a Pomeriggio 5 smentisce Alessia : nuove accuse alla Prete : Alessia Prete e Matteo Gentili non tornano insieme: lui smentisce lei a Pomeriggio 5 Dopo Alessia Prete, Barbara d’Urso ha invitato in studio a Pomeriggio 5 anche Matteo Gentili. Il calciatore ha replicato a ciò che ha sentito dire dalla sua ormai ex fidanzata la scorsa settimana. Il giovane ha praticamente smentito gran parte della […] L'articolo Matteo Gentili a Pomeriggio 5 smentisce Alessia: nuove accuse alla Prete proviene da ...