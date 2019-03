Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo 45 giorni: “Non mi candido alle europee”

Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta Facebook. "Ho riflettuto" sull'opportunità di una candidatura alle europee "e ho detto no".





"Candidarsi - spiega l'ex deputato romano - significa scegliere di mettersi a disposizione della collettività. O sei convinto o no. Io non vorrei andare a Bruxelles... non renderei. O tu butti tutte le energie in quel modo, come ho fatto in Parlamento, o non le fai le cose bene. In questi 40 giorni di silenzio ho riflettuto... ho vissuto dei giorni tranquilli. Se dovessi decidere di rimettermi in campo in primissima linea voglio farlo al meglio. E' una questione di serietà nei confronti dei cittadini".