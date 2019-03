Alba Carrillo attacca Courtois | Se hai due figli | tieni i pantaloni

ilgiornale

(Di sabato 30 marzo 2019) Thibautnon si sarebbe mai aspettato di divere una stagione così negativa con il Real Madrid. I blancos hanno visto transitare tre allenatori: Julen Lopetegui, Santiago Solari e ora Zinedine Zidane. I tredici volte campioni d'Europa hanno subito una cocente eliminazione agli ottavi di finali di Champions League contro i ragazzini terribili dell'Ajax, sono stati eliminati dalla Coppa del Re per mano del Barcellona e in campionato navigano a tanti punti di distanza dai blaugrana e dai cugini dell'Atletico Madrid di Simeone.Sul rettangolo di gioco le cose non stanno andando per il verso giusto ma fuori si pensava che andasse meglio dato che l'ex Chelsea si stava frequentando con la sexy giornalista. L'ex di Feliciano Lopez, invece, hatonon avendo apprezzato le sue parole circa la loro relazione: "Se hai duei tuoiabbottonati! ...

