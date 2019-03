Al Casinò di San Pellegrino il Gran Galà dell' Operetta

Sanremo : grande spettacolo per la partenza della 'Granfondo' questa mattina davanti al Casinò - Foto e Video - : Un'importante promozione per il territorio arriverà anche dallo speciale sulla Granfondo che successivamente sarà trasmesso su Sky Sport. grande pubblico ieri al Villaggio dove sono presenti stands ...

Sanremo : Cric e Croc ospiti del ristorante del Casinò per il Festival Internazionale della Gastronomia : Per la cronaca la notizia è stata pubblicata dieci anni fa su Sanremonews nella rubrica "Dall'album di Alfredo" , ma 'repetita iuvant' dicevano i latini ed allora eccola di nuovo in evidenza con i ...