Aiuti per l' autotrasporto | c' è chi vorrebbe darli alle imprese che hanno i mezzi più

Wto : "Per Boeing Aiuti di Stato da Washington" : Gli Stati Uniti non hanno eliminato gli aiuti di Stato illegali alla Boeing . È quanto ha deciso l'Appellate Body dell'Organizzazione mondiale per il commercio, il massimo organo del Wto con potere ...

Elena Sofia Ricci in lacrime ai David di Donatello. Ma fa tremare per Che Dio ci Aiuti : Elena Sofia Ricci trionfa ai David di Donatello vincendo il premio come miglior attrice per l’interpretazione di Veronica Lario in Loro di Sorrentino. L’attrice, 57 anni il 29 marzo, si commuove e non trattiene le lacrime. È un vero e proprio trionfo. Si rivolge ai giovani spronandoli a inseguire le proprie passioni e poi a suo marito, Stefano Mainetti, ringraziandolo per il sostegno: “Mi ha persino aiutata a fare il ...

Decretone - Santanché : “Provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro Aiutino le imprese” : “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro bisogna aiutare le imprese, diminuire tasse, cuneo fiscale e burocrazia. Pensare che ci sono delinquenti e persone condannate non è accettabile. Non si può far tutto in cambio di voti. Diciamo si alla flat tax ma in termine incrementale”. Così Daniela Santanchè dopo il flash mob di Fratelli D’Italia al Senato. Il partito voterà “no” al ...

Rossi punta al podio in Argentina : 'Ma spero che il meteo mi Aiuti' : 'Speriamo di avere buone condizioni di pista sul circuito questo weekend, perché è sempre fondamentale. In secondo luogo, speriamo che quest'anno ci sia bel tempo. Io per quanto mi riguarda, farò del ...

Immigrati - parla il padre di Moise Kean : 'Simpatizzo per la Lega di Matteo Salvini. Aiutiamoli a casa loro' : E ammette di essere simpatizzante della Lega : 'A me piace la Lega e la politica di Matteo Salvini . In questo momento sto cercando un'associazione per bloccare l'immigrazione dalla partenza. ...

Ciclone Idai : corsa contro il tempo per portare Aiuti alle persone colpite in Mozambico - Zimbabwe e Malawi : L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta lavorando con governi e partner umanitari in Mozambico, Zimbabwe e Malawi per fornire assistenza ai sopravvissuti del Ciclone tropicale Idai che, il 14 e il 15 marzo, si è abbattuto sulle coste orientale dell’Africa meridionale. L’UNHCR sta inviando i team di risposta alle emergenze, mettendo a disposizione la propria esperienza e gli operatori, e distribuendo aiuti alle ...

Gran finale per "Che Dio ci Aiuti". E all'orizzonte c'è già la serie numero 6 : Via la tonaca, spazio a jeans, giacconi e capelli sciolti. Il momento più emozionante dell'ultima puntata di 'Che Dio ci aiuti' è stato quello in cui Suor Angela, alle prese con una profonda crisi ...

Che Dio ci Aiuti 6ª stagione : la Rai non conferma ma il finale aperto fa ben sperare : Ieri, 21 marzo, su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction "Che Dio ci aiuti 5" con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. È stato un appuntamento ricco di suspense, soprattutto per quanto riguarda la fuga di Suor Angela dal convento insieme al piccolo Mattia. I fan in queste ore si stanno chiedendo se ci sarà una sesta stagione e, tra il finale aperto e gli ottimi ascolti, ci sono buone speranze che ciò possa ...

Crisi bancarie - fondi e Aiuti di Stato : cosa cambia per i risparmiatori : La sentenza della Corte europea sul caso Tercas potrebbe riscrivere la storia delle Crisi bancarie italiane degli ultimi 5 anni. Il cardine della vicenda è nel divieto di utilizzare il Fondo interbancario di garanzia dei depositi per un intervento preventivo, come invece era sempre Stato fatto in passato in Italia per risolvere le Crisi bancarie...

Perde il papà dopo aver tentato di salvarlo con un massaggio cardiaco : "Aiutiamo Gabriel" : E' successo a Cambiago, Milano. Il 15enne aveva praticato il massaggio cardiaco al genitore colpito da un infarto. L'uomo...

I miracoli umanitari dell'Arca di Brindisi - la base Wfp per le emergenze studia Aiuti "green" : Una culla di legno «nasce» riutilizzando la cassa che contiene le tende del campo. Le scatole di velcro da contenitori di cibo diventano rivestimento per i tetti delle case. E ancora, una pentola che ...

Ecobonus - partenza in salita per gli Aiuti e tanta incertezza : Si naviga a vista. O, per usare una metafora più appropriata, si guida 'a fari spenti nella notte'. È la scarsa chiarezza che domina ancora sulla questione dell'Ecobonus del Governo sui veicoli ...