Aereo Ethiopian | pilota urlò ' tiralo su'

Aereo Ethiopian Airlines - Boeing : “Presto l’aggiornamento del software” : L’amministratore di Boeing , Dennis Muilenburg, ha tentato di rassicurare clienti e passeggeri in un messaggio video, a seguito dell’incidente che ha coinvolto lo scorso 10 marzo il velivolo Ethiopian Airlines , per un problema al software. “La sicurezza è al centro di quello che siamo a Boeing e garantire sicurezza e viaggi affidabili sui nostri aerei è il nostro principale impegno nei confronti di tutti. Presto rilasceremo un ...

Disastro Aereo Ethiopian Airlines : scatola nera a Parigi per indagini : La scatola nera dell’ aereo di Ethiopian Airlines schiantatosi domenica scorsa in Etiopia è stata portata a Parigi per le necessarie indagini : lo ha reso noto la stessa compagnia via Twitter. La delegazione etiope ha portato in Francia due componenti della scatola nera , quella che registra le voci dei piloti (Cockpit Voice Recorder) e quella che acquisisce i dati tecnici (Flight Data Recorder). L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines : ...

Disastro Ethiopian Airlines - l’Enac chiude lo spazio Aereo italiano ai B-737 MAX : L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha deciso di seguire quanto già fatto da alcune autorità europee chiude ndo lo spazio aereo italiano ai Boeing B-737 MAX, imponendo la messa a terra dei 3 nella flotta di Air Italy. Una decisione presa in maniera cautelativa e che avrà carattere temporaneo, quanto meno sino alle prime rilevazioni delle indagini sull’incidente occorso il 10 marzo al B-737 MAX 8 di Ethiopian ...

Disastro Ethiopian Airlines : la Gran Bretagna chiude lo spazio Aereo ai Boeing 737 Max : Il Regno Unito, dopo il Disastro aereo della Ethiopian Airlines ha annunciato di aver bandito tutti i voli nel suo spazio aereo (una No Fly Zone) per tutti gli aerei Boeing 737 Max 8. Lo ha annunciato la Civil Aviation Authority (CAA) britannica, ricordando che lo stesso hanno già fatto le autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. L'articolo Disastro Ethiopian Airlines : la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 ...

Disastro Aereo Ethiopian - anche il Regno Unito blocca i Boeing 737 Max : L'annuncio della decisoone britannica è arrivato dalla Civil Aviation Authority (CAA) britannica, al a dire l'ente inglese sulla sicurezza dei voli, ricordando che lo stesso hanno già' fatto le autorità' di altri Paesi come Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Lo stop in attesa che vengano verificate tutte le misure di sicurezza del velivolo incriminato.Continua a leggere

Lo schianto dell' Aereo Ethiopian : dove sono - quanti sono e dove volano i Boeing 737 Max G li stop in 22 linee : A livello di compagnia aerea, invece, secondo il database di Cirium è l'americana Southwest Airlines - principale vettore a basso costo del mondo - ad avere in flotta il maggior numero di nuovi ...

Addis Abeba - precipita un Aereo dell'Ethiopian Airlines : 157 vittime - tra cui 8 italiani : Un aereo dell'Ethiopian Airlines è precipita to pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba , in direzione Nairobi. L'amministratore delegato della compagnia aerea ha dichiarato che il pilota si era accorto e aveva segnalato la presenza di problemi tecnici, chiedendo un atterraggio di emergenza. Il velivolo si è schiantato al suolo poco dopo nei pressi di Bishoftu, a circa 62 chilometri di distanza a sud-est dalla capitale etiope: la partenza era ...

Incidente Aereo Ethiopian Airlines : Save the Children conferma la morte del suo operatore : “E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children. “Tamirat era di base ad Addis ...