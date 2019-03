A Torino il giorno del corteo degli anarchici | controlli a tappeto e primi arresti 

L’uomo del giorno : Nikolas N’Koulou - la roccia del Torino : Nicolas N’Koulou, difensore del Torino, compie oggi 29 anni. Il centrale camerunese si è accasato ai granata dopo una lunga militanza in Francia con le maglie di Monaco, Marsiglia e Lione. Giocatore solido e deciso sia in marcatura sia nei contrasti, bravo nel gioco aereo, tra le sue qualità migliori troviamo velocità e chiusure in scivolata. Da due stagioni uno dei pilastri della difesa del Toro. E’ stato uno dei protagonisti che ...

Quasi ottocento passaggi per il primo giorno del VI Torino Underground Cinefest : La prima giornata della sesta edizione del Torino Underground Cinefest si è concludendo al Blah Blah alla festa di inaugurazione ancora in essere. Al Cinema Classico si sono registrati circa cinquecento passaggi mentre al CineTeatro Baretti circa duecentocinquanta. Tutto è fluito con grande naturalità per la buona logistica pianifica e per l’efficienza dei volontari che immediatamente si sono allineati al mood del festival, portando il ...

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Brindisi vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno - sconfitta una gagliarda Torino : L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una Serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior ...

Torino - caccia all'assassino di Stefano Leo : sgozzato in pieno giorno per una foto : A Torino la caccia al killer di un ragazzo di 34 anni è ancora aperta. Stefano Leo, un giovane come tanti altri che si trovava in quel momento a passare nei pressi di via Murazzi, ha avuto la sfortuna di incrociare un vero e proprio squilibrato che, secondo le ultime indiscrezioni, l'avrebbe ucciso per una foto sul cellulare. Torino, un folle ha sgozzato un ragazzo di 34 anni Secondo gli inquirenti, il killer sarebbe uno squilibrato che avrebbe ...

