Ãˆ l'ora della Terra | oggi 30 marzo si celebra Earth Hour | alle 20 30

Stasera luci spente per un'ora anche in Trentino con l'«ora della Terra» : La politica e l'economia non realizzano ancora questo valore immenso e il capitale naturale non viene nemmeno preso in considerazione come base indispensabile per ogni sviluppo umano. Tutto questo ...

Göbekli Tepe : il più antico sito della storia ora si può visitare : Göbekli Tepe Il più antico sito mai rinvenuto per la prima volta apre al pubblico Sono molti i ricercatori che considerano Göbekli Tepe la culla degli dei. Il luogo di culto più antico mai rinvenuto, che risale al Neolitico preceramico apre le porte ai Turisti da tutto il mondo. Il presidente Erdogan ha inaugurato gli scavi di Göbekli […] L'articolo Göbekli Tepe: il più antico sito della storia ora si può visitare sembra ...

Corruzione VdA - l'acceso confronto in udienza sul "filone elettorale" Aosta - All'indomani della condanna a 4 anni e 6 mesi di carcere per ... : L'incontro elettorale tenuto da Augusto Rollandin all'interno del " Caseificio Valdostano ", in vista delle elezioni regionali del 2013, non sarebbe stata la sola "illecita retribuzione" riconosciuta ...

A Verona c'è ancora il logo della presidenza del Consiglio. Gli organizzatori : "Pannelli stampati prima del ritiro del patrocinio" : Il patrocinio è stato tolto, ma il logo della presidenza del Consiglio resta. Il Congresso mondiale delle Famiglie, a Verona, è iniziato. E, come ci si aspettava, sono iniziate anche le polemiche. Non solo per le frasi di Monsignor Giuseppe Zenti ("L'aborto è un delitto") o quelle del fondatore del Family Day Massimo Gandolfini ("L'aborto è un omicidio"). Sul pannello delle interviste, infatti, è ancora ...

L’italia non sia il laboratorio di una neo internazionale della destra : Domani come tante sarò a Verona per la dignità di tutti e per la mia dignità. Quanto sta accadendo è davvero troppo. Dopo decenni una ideologia che aggredisce i diritti umani e le libertà ha l'egemonia nel governo del paese. Un governo che "arma" i brutti sentimenti e sdogana un linguaggio di pregiudizio e di odio.Lo fa, come sempre è accaduto nella storia, colpendo per prima l'autonomia delle donne, ...

ora della Terra anche a Cremona : Cremona - anche quest'anno il Comune di Cremona aderisce all'iniziativa Ora della Terra - Earth hour, evento internazionale ideato e gestito dal WWF, per dare un tangibile contribuito alla diffusione ...

ora della Terra a Pescara tutti insieme col WWF per la pulizia a mano della spiaggia del Fratino : Pescara - l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. In occasione di questo appuntamento il WWF Chieti-Pescara ha organizzato, come da tradizione ormai consolidata, la pulizia a mano del "Parco ...

ora della Terra a Chiet iil WWF al Museo universitario per un incontro su illuminazione e salute : Chieti - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Il WWF Chieti-Pescara ha organizzato un incontro, presso l’Auditorium del Museo universitario di Chieti, con inizio alle 17:45. ...

Luci spente sui monumenti e flash mob per "L'ora della Terra" : Dopo lo scorso Global strike for future degli studenti di tutto il mondo, anche nella nostra città i giovani prendono l'iniziativa e diventano gli attori principali della rivoluzione ambientale in ...

BANKITALIA/ Panetta e la "quota rosa" esterna : l'ora zero della vigilanza : BANKITALIA, Giornata importante ieri per la Banca d'Italia, con un giro di nomine. Proprio quando Ignazio Angeloni viene intervistato dal Corriere

Harry e Meghan - in campagna per «migliorare la qualità della vita» : Harry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayA new start, try the simple life. Lo cantavano già negli anni Novanta i Blur nel loro ...

L'ora della Terra - mobilitazione nel teramano a difesa del pianeta : Teramo - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la campagna è arrivata in ogni angolo del ...