WTA Miami – Decretata la finale femminile | Halep ko | Pliskova sfida Barty per il titolo

WTA Miami – Pliskova vince il derby e vola in semifinale : Vondrousova ko in due set : Karolina Pliskova accede alla semifinale del WTA di Miami: la tennista ceca vince il derby contro Vondrousova in 2 set Tutto facile per Karolina Pliskova nei quarti di finale del WTA di Miami. La tennista numero 7 del ranking mondiale femminile, nonché 5ª testa di serie del seeding del torneo, ha vinto il derby ceco contro la connazionale Vondrousova, accedendo alla semifinale del torneo. Sul cemento statunitense, Pliskova si è imposta in ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 27 marzo. Tra Simona Halep e il numero 1 resta solo Karolina Pliskova : Sono andati in scena i quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: sono passate in semifinale Karolina Pliskova, che ha battuto nel derby ceco Marketa Vondrousova, e Simona Halep, che ha sconfitto la cinese Wang Qiang. In caso di accesso in finale, la romena sarà la nuova numero uno al mondo. Karolina Pliskova batte nel derby boemo Marketa Vondrousova in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in ...

WTA Miami – Halep agguanta la semifinale : la romena super in Florida contro Qiang Wang : Simona Halep è la terza semifinalista del torneo sul cemento di Miami: la tennista numero 3 al mondo batte la cinese Qiang Wang in due set Stabilita la prima semifinale del torneo WTA di Miami, anche la seconda semifinale ha la sua prima protagonista. Simona Halep, numero 3 al mondo, ha staccato il pass per il turno che la vedrà battersi contro la vincitrice del match in programma nella notte italiana tra Karolina Pliskova e Marketa ...

WTA Miami – Naomi Osaka crolla sotto il peso della pressione : “troppo stress! Da n°1 sento il dovere di vincere” : Naomi Osaka e lo stress dell’essere n°1: la tennista giapponese soffre la pressione di dover vincere di più rispetto al passato Dopo aver firmato la clamorosa doppietta Slam vincendo US Open e Australian Open consecutivamente, Naomi Osaka sembra quasi essersi ‘fermata’. La tennista giapponese, apparsa inarrestabile nella sua scalata verso il n°1 WTA, una volta diventata regina del tennis femminile, ha iniziato ad ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Ashleigh Barty ferma la corsa di Petra Kvitova al numero 1 - in semifinale sfiderà Anett Kontaveit : Anett Kontaveit e Ashleigh Barty sono le prime due semifinaliste del WTA Premier Mandatory di Miami. L’estone e l’australiana hanno superato nei due quarti di finale giocati nella giornata da poco conclusa la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Petra Kvitova. Quest’ultima si ferma a poco meno di 400 punti dal primo posto nel ranking mondiale, mentre Barty è già certa di entrare là dove non era mai riuscita, tra le ...

WTA Miami – Barty beffa a sorpresa Kvitova - l’australiana è la seconda semifinalista del torneo : Ashleigh Barty batte Petra Kvitova per 2-1 ai quarti di finale del torneo WTA sul cemento di Miami: l’australiana ha avuto la meglio sulla numero due della classifica mondiale Durante la notte italiana, il match tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova ha deciso la seconda semifinalista del torneo WTA sul cemento di Miami. All’Hard Rock Stadium, la tennista australiana ha battuto a sorpresa la numero 2 al mondo, staccando il pass per ...

WTA Miami – Karolina Pliskova accede a fatica ai quarti di finale - la kazaka Putintseva vende cara la pelle : La tennista ceca si impone solo al terzo set dopo oltre due ore di gioco, ai quarti di finale sfiderà la Vondrousova Karolina Pliskova stacca il pass per i quarti di finale del Miami Open, ma che fatica avere ragione della Putintseva. La kazaka non molla nulla nel corso del match, costringendo la ceca ad una clamorosa rimonta conclusa con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5. Sospiro di sollievo grande così per la Pliskova, riuscita ad uscire da ...

WTA Miami – Simona Halep troppo forte - Venus Williams asfaltata in due set dalla romena : Il match tra la romena e l’americana dura poco più di un’ora, la numero 3 del ranking si impone in due set e vola ai quarti di finale Niente da fare per Venus Williams al cospetto di Simona Halep, che non lascia scampo all’americana negli ottavi di finale del Miami Open. La romena si impone in due set con un doppio 6-3, staccando così il pass per i quarti. Partita a senso unico fin dalle prime battute di gioco, con la ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Avanzano Simona Halep e Petra Kvitova - lotta per il numero 1 all’orizzonte? : Si sono svolti gli ottavi di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: successi per la ceca Petra Kvitova e per la romena Simona Halep, in corsa per il numero uno mondiale dopo l’eliminazione di Naomi Osaka. Entrambe scavalcherebbero la nipponica giungendo in finale, ed in caso di sfida tra loro nell’atto conclusivo, in palio ci sarebbe anche il trono nel ranking. Nella parte alta del tabellone arriva subito una sorpresa, con ...

WTA Miami – Inarrestabile Hsieh - la tennista di Taiwan stende Caroline Wozniacki e si prende i quarti : Dopo la Osaka, l’atleta di Taiwan non lascia scampo nemmeno alla Wozniacki battendola in tre set Su-wei Hsieh non si ferma più e, dopo aver estromesso dal torneo WTA di Miami la numero 1 al mondo Osaka, stende anche Caroline Wozniacki. Un successo complicato, arrivato al termine di una dura battaglia risolta solo al terzo set dopo due ore e quindici minuti di gioco. La tennista di Taiwan si impone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 ...

WTA Miami – Tutto semplice per Petra Kvitova - la ceca asfalta Caroline Garcia e vola ai quarti di finale : La tennista ceca avanza ai quarti di finale del Miami Open, dove se la vedrà con la Barty, riuscita ad eliminare Kiki Bertens Petra Kvitova continua la sua marcia nel Miami Open, staccando il pass per i quarti di finale del torneo. La tennista ceca supera senza affanni Caroline Garcia, stendendola con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco di effettivo, senza considerare l’interruzione per pioggia. ...

WTA Miami : la Barty sorprende la Bertens - terzo set decisivo : WTA Miami, eliminata l’olandese Bertens, ai quarti di finale vola la Barty al termine di un incontro molto combattuto terminato al terzo set WTA Miami, l’olandese Bertens è stata eliminata agli ottavi di finale del torneo sul cemento americano. A far fuori la tennista olandese è stata la collega Barty, capace di eliminare la testa di serie numero 7 del torneo vincendo in tre set. La Barty è stata capace di rimontare dopo il ...