Westminster boccia per la terza | e ultima volta | volta l' accordo sulla Brexit

Brexit - May offre dimissioni. Westminster boccia le proposte - : La Camera dei Comuni ha bocciato tutte e 8 le ipotesi di via di uscita alternative all'accordo di divorzio raggiunto con la Ue ma non ratificato da Westminster. Le due più votate sono state quella per ...

Brexit - May offre dimissioni. Westminster boccia le proposte - : La Camera dei Comuni ha bocciato tutte e 8 le ipotesi di via di uscita alternative all'accordo di divorzio raggiunto con la Ue ma non ratificato da Westminster. Le due più votate sono state quella per ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal' , l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l'accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : Il voto per il no deal Oggi Westminster voterà sulla possibilità del 'no deal', l'uscita senza accordo potenzialmente catastrofica per l'economia e i trasporti, che verrà quasi certamente esclusa. E ...

Westminster boccia l’accordo di May. Ora Londra pensa al rinvio della Brexit : è crisi nel Regno Unito: il Parlamento ha bocciato nuovamente l’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles, gettando il Paese nell’incertezza quando mancano circa due settimane al divorzio dall’Unione Europea. E aprendo scenari imprevedibili in un Paese un tempo simbolo di stabilità politica: dal possibile rinvio della Brexit alle ...