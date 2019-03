Walter Nudo | il lancio nel vuoto da quattromila metri è da brividi | «Avevo il terrore di

attualitavip.myblog

(Di venerdì 29 marzo 2019) Impresa memorabile per. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha affrontato la sua paura più grande e si è lanciato nelsuperando di fatto i suoi limiti. Su Instagram con uno scatto tra le nuvole ha documentato la sua esperienza. Un lungo post accompagna le immagini che hanno attirato l’attenzione e la curiosità dei followers.«Soffro di vertigini. Ecco perché ho voluto buttarmi da 4000, in Australia a metà del mio viaggio “improvvisato” intorno al mondo! Mi sono detto non posso morire senza sapere cosa si prova a volare come un aquila», ha scritto nel post specificando di aver trovato il coraggio dall’altra parte del mondo. Con lui una compagna di viaggio insolita: «Mi sono iscritto al corso, sono salito sul aereo insieme ad altri pazzi. C era anche una signora di 80 anni che saltava con me per la prima volta….era ...

