Volley | Volley Scuola | e' tempo degli ottavi di Finale

Volley : A1 Femminile - la Regular Season si conclude sabato sera : In diretta su Rai Sport + HD la èpiù Pomì Casalmaggiore affronta la Igor Gorgonzola Novara. Per le rosa di Marco Gaspari, l'ultimo test prima dei Play Off Scudetto, che per le casalasche cominceranno ...

Volley : Superlega - partono i Play Off - domani Modena-Milano : Sulla carta i favori dei pronostici sono per i Campioni del Mondo, che martedì sera hanno alzato al cielo anche la CEV Cup in Turchia e si presentano da secondi nel ranking, unici ad aver insidiato ...

Samsung Volley Cup – Regular Season al capolinea : il programma dell’ultima giornata : Samsung Volley Cup: l’ultima di Regular Season si gioca tutta di sabato sera. èpiù Pomì-Igor su Rai Sport + HD, alla Savino Del Bene serve un punto per conquistare il terzo posto, in lizza anche Unet E-Work e Saugella Dopo una cavalcata lunga cinque mesi e mezzo, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e le sue 13 squadre sono giunte all’ultima giornata di Reguar Season. Sabato sera, in contemporanea alle 20.30, andrà in ...

Volley : A2 Maschile - nel week end ultima giornata della Regular Season : ROMA - Si va in campo per l'ultima giornata della Regular Season di A2 Femminile. Lasceranno il campionato Lamezia e Tuscania, che nella prossima stagione disputeranno la nuova A3. Completa le sue ...

Volley : A2 Femminile - brutta tegola per S.G. Marignano rottura del crociato per Fairs : S.G Marignano, RIMINI,- L'Omag S.G.Marignano perde fino alla fine del campionato la schiaccitrice statunitense Erin Fairs. L'esito della risonanza magnetica ha certificato le negative previsioni ...

Beach Volley - il torneo di qualificazione ai Giochi del 2020 si svolgerà a Haiyang : due i pass olimpici in palio : La competizione si svolgerà dal 18 al 22 settembre 2019 e vedrà in campo, per entrambi i tabelloni, 16 coppie femminili e 16 maschili Sarà Haiyang, città costiera cinese della penisola dello Shandong, a ospitare il torneo di qualificazione di Beach volley che assegnerà due posti, sia al femminile che al maschile, per i Giochi olimpici di Tokyo 2020. La competizione si svolgerà dal 18 al 22 settembre 2019 e vedrà in campo, per entrambi i ...

Volley : Challenge Cup Femminile - Monza vendica gli uomini e festeggia il primo storico trofeo : Monza- Superando 3-1, 25-20; 17-25; 25-22; 25-15, alla Candy Arena l'Aydin BBSK la Saugella Monza conquista la Challenge Cup, primo storico trofeo internazionale della società brianzola. Volley: ...

Volley femminile - MONZA IN PARADISO : vinta la Challenge Cup! Apoteosi europea per il Saugella : MONZA ricorderà per sempre questa magica notte, quella del primo trionfo in Europa, quella che spedisce il Saugella tra le grandi del panorama internazionale. Le brianzole mandano in tripudio i 3500 spettatori che hanno gremito la Candy Arena e alzano al cielo la Challenge Cup 2019 di Volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza: alla prima storica apparizione in una competizione fuori dai nostri confini, le ragazze di coach ...

Volley - Playoff Superlega 2019 : le otto qualificate ai raggi X. Il tabellone e i possibili incroci : La Superlega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo alle varie formazioni analizzandole ai raggi X e studiamo il tabellone con tutti i possibili incroci. PERUGIA: I Block Devils sono i grandi favoriti della vigilia e hanno tutte le carte in regola per conquistare il secondo scudetto consecutivo. ...

LIVE Monza-Aydin - Finale Challenge Cup Volley femminile 2019 in DIRETTA : PRIMO TRIONFO EUROPEO PER LE BRIANZOLE!!!! 2-1 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Saugella Monza-Aydin BBSK, Finale di ritorno della Challenge Cup 2019 di volley femminile. Alla Candy Arena di Monza andrà in scena l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza: le monzesi forti della vittoria 3-0 dell’andata provano a conquistare il loro PRIMO alloro EUROPEO e contemporaneamente a riportare in Italia un trofeo vinto tante volte dalle squadre di casa ...

Beach Volley - Olimpiadi 2020 : il torneo di qualificazione si giocherà in Cina - in palio 4 pass a settembre : Il torneo di Beach volley che qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputerà a Haiyang (Cina) dal 18 al 22 settembre 2019. La cittadina della penisola dello Shandong ospiterà dunque l’evento a cui parteciperanno 16 coppie maschili e altrettante femminili (cioè le prime 15 del ranking aggiornato al 16 luglio e un binomio locale). Verranno assegnati due posti per sesso in quello che sarà il secondo torneo di qualificazione ai Giochi ...

Volley - Challenge Cup 2019 : Monza non riesce nell’impresa - il Belgorod vince 3-0 e alza la Coppa : Monza non è riuscita nell’impresa di alzare al cielo la Challenge Cup 2019 di Volley maschile, i brianzoli dovevano gettare il cuore oltre l’ostacolo ed espugnare lo Sports Palace Cosmos ma c’è stato poco da fare contro lo scatenato Belogorie Belgorod. I ragazzi di coach Fabio Soli avevano vinto per 3-2 l’incontro d’andata alla Candy Arena ma per conquistare il terzo trofeo continentale per importanza dovevano ...