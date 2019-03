Volley | Superlega | partono i Play Off | domani Modena-Milano

Volley - Playoff Superlega 2019 : le otto qualificate ai raggi X. Il tabellone e i possibili incroci : La Superlega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo alle varie formazioni analizzandole ai raggi X e studiamo il tabellone con tutti i possibili incroci. PERUGIA: I Block Devils sono i grandi favoriti della vigilia e hanno tutte le carte in regola per conquistare il secondo scudetto consecutivo. ...

Volley - le statistiche della regular season di SuperLega. Migliori schiacciatori - ricevitori e tanto altro. E gli italiani… : Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le 14 squadre iscritte hanno disputato 26 partite, le Migliori otto si sono qualificate ai playoff scudetto mentre le due peggiori sono retrocesse in Serie A2. Diamo uno sguardo alle varie statistiche al termine della stagione regolare. MIGLIOR MARCATORE: Dusan Petkovic ha dominato la stagione, l’opposto di Sora ha realizzato 590 punti ...

Volley - i migliori italiani della 26ma giornata di Superlega. Sbertoli e Vettori i migliori con vista sull’azzurro : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. RICCARDO Sbertoli: Guida con maestria la Revivre Axopower all’impresa di giornata, la vittoria al tie break contro la capolista Perugia. Una prestazione di spessore del giovane alzatore milanese che punta alla chiamata in azzurro per l’estate ...

Calendario Playoff Scudetto SuperLega Volley : date - programma - orari e tv. Tabellone e incroci verso il tricolore : Le migliori otto squadre della regular season si sfideranno nei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite: gara-1 nel weekend del 30-31 marzo, gara-2 il 6-7 aprile, l’eventuale bella il 13 aprile. A seguire le semifinali al meglio dei 5 incontri (16, 19, 22, 25, 28 aprile) e poi l’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore ...

Tabellone Playoff Scudetto SuperLega Volley : calendario - programma - date - orari. Battaglia totale per il tricolore! : Si è delineato il Tabellone dei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le migliori otto squadre al termine della regular season si affronteranno per contendersi il tricolore, si preannuncia un mese e mezzo di grandissimo spettacolo con i fenomeni del torneo pronti a darsi Battaglia per alzare al cielo il trofeo. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite, semifinali e finale ...

Volley - SuperLega : 26^ giornata - definiti i playoff. Modena quarta - incrocerà Milano. Perugia prima davanti a Trento : Si è conclusa la regular season della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La 26^ giornata, iniziata ieri col successo di Trento su Monza, si è completata nel pomeriggio e ha definito la griglia dei playoff scudetto che scatteranno il prossimo weekend con la gara-1 dei quarti di finale. Perugia aveva già matematicamente conquistato il primo posto, oggi i Block Devils hanno perso al tie-break contro Milano: i 17 ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : definita la griglia dei playoff scudetto. Tabellone e risultati ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del Tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

SuperLega Volley oggi (domenica 24 marzo) : programma e orari delle partite. Guida tv e streaming : oggi domenica 24 marzo si disputa la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si conclude la regular season, l’ultimo turno definirà la griglia dei playoff scudetto che scatteranno già settimana prossima. Perugia è già certa del primo posto e affronterà una tra Monza e Padova, i Block Devils faranno visita a Milano che invece è in lizza per il quarto posto con Modena: i meneghini e i Canarini, attesi ...

Volley : Superlega - Trento mantiene l'imbattibilità interna e chiude al secondo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Per l'ultimo impegno della stagione regolare Angelo Lorenzetti inserisce nello starting six Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Codarin e ...

Volley - Superlega 2019 - 26ma giornata. Trento vince l’anticipo con Monza e si assicura il secondo posto : Il primo verdetto emesso dall’ultima giornata della Regular Season arriva da Trento ed è il secondo posto finale della squadra di Lorenzetti. Una vittoria sofferta ma meritata quella dei trentini ai danni di un Monza combattivo per due set e mezzo, a caccia dei punti che sarebbero serviti ad assicurarsi definitivamente il settimo posto e a trasformare la sfida di stasera in un anticipo dei quarti dei play-off, invece Padova domani, ...

Volley : Superlega - nel week end si chiude la Regular Season - in palio i posti Play Off : ROMA - Nel week end va in scena l'ultima giornata di Regular Season nel quale si decidono gli abbinamenti dei Play Off Scudetto. Tutto deciso invece in testa, dove è inattaccabile il primo posto della ...

Volley - SuperLega : ultima giornata - si definisce la griglia playoff. Perugia prima - duello tra Trento e Lube - Milano insidia Modena : Nel weekend andrà in scena l’ultima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si conclude la regular season e si definisce il tabellone dei playoff scudetto, conosciamo già le otto squadre qualificate alla post-season ma i vari accoppiamenti sono tutti da svelare. Per il momento si parte da tre certezze: Perugia è matematicamente prima, Verona sarà sesta, Milano e Modena si affronteranno tra loro nei ...