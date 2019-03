Vodafone Happy Friday regala una gift card Chili Cinema di 10 euro

Happy is the New Black è il nuovo programma fedeltà Vodafone al via l’8 aprile : Prenderà il via il prossimo 8 aprile il programma fedeltà di Vodafone chiamato Happy is the New Black, come anticipato dall'operatore sul sito ufficiale. L'articolo Happy is the New Black è il nuovo programma fedeltà Vodafone al via l’8 aprile proviene da TuttoAndroid.

Il regalo di oggi con Vodafone Happy Friday è un buono di 50 euro : Tutti gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy Friday oggi potranno richiedere come premio un rimborso per il sito di Booking.com. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il regalo di oggi con Vodafone Happy Friday è un buono di 50 euro proviene da TuttoAndroid.

4 mesi gratuiti del ticket Cinema NOW TV in regalo con Vodafone Happy : In occasione dell'Happy Friday del 15 Marzo 2019, NOW TV e Vodafone lanciano un'importante campagna in partnership regalando a tutti i clienti Vodafone iscritti al programma "Vodafone Happy Friday" la visione gratuita per 4 mesi al ticket Cinema di NOW TV con oltre 1000 titoli Cinematografici on demand, 7 nuovi film a settimana e l'accesso a 9 canali live dell'offerta Sky Cinema. La promozione NOW TV è attivabile dal 15 al 31 Marzo ...

Il Vodafone Happy Friday regalerà ad alcuni clienti 4 mesi di ticket cinema su NOW TV : L'Happy Friday di domani, venerdì 16 marzo, sarà particolarmente gradito dai clienti Vodafone appassionati di cinema L'articolo Il Vodafone Happy Friday regalerà ad alcuni clienti 4 mesi di ticket cinema su NOW TV proviene da TuttoAndroid.

Ecco i due regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 8 marzo : oggi è venerdì, 8 marzo 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato qualche anno fa. L'articolo Ecco i due regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 8 marzo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti : ecco come averle : Torna ad essere disponibile online a 9,99 euro al mese l'offerta Vodafone Simple+, dedicata ai nuovi clienti che desiderano una soluzione all inclusive L'articolo Vodafone offre Simple+ e Happy 20 Giga ai nuovi clienti: ecco come averle proviene da TuttoAndroid.

Che Vodafone Happy Friday - quello di domani : ben cinque regali fra cui scegliere : domani sarà venerdì, 1 marzo 2019, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato qualche anno fa. L'articolo Che Vodafone Happy Friday, quello di domani: ben cinque regali fra cui scegliere proviene da TuttoAndroid.

Super prezzo Huawei P20 Pro - P20 Lite e Mate 20 Lite con Vodafone Happy Carnevale : Quelli che stavano puntando ai vari Huawei P20 Pro, P20 Lite e Mate 20 Lite potrebbero aver ricevuto oppure essere in procinto di ricevere un SMS da Vodafone (sempre se attuali clienti del gestore rosso, questa è una conditio sine qua non da prendere in considerazione a monte, prima ancora di imbastire qualsiasi genere di discorso sull'argomento che stiamo per proporvi, o per meglio dire riproporvi, viste le anticipazioni che vi avevamo fornito ...

Huawei P20 Pro in offerta a 400 euro con l’Happy Carnevale di Vodafone : Per Carnevale Vodafone lancia una promozione che offre fino a 350 euro di sconto sull'acquisto di uno smartphone Huawei. Si chiama Happy Carnevale e riguarda Huawei P20 Pro (in vendita a un prezzaccio) oltre a Mate 20 Lite e P20 Lite. L'articolo Huawei P20 Pro in offerta a 400 euro con l’Happy Carnevale di Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Sconti per Flixbus e Musement nel Vodafone Happy Friday di domani : Il Vodafone Happy Friday di domani premierà gli utenti con buoni sconto per il servizio di autobux Flixbus e per Musem.com. L'articolo Sconti per Flixbus e Musement nel Vodafone Happy Friday di domani proviene da TuttoAndroid.

Rumors Vodafone Happy Black : nuova iniziativa con sconti - premi e Mappe senza limiti? : Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo ...

Il termine per richiedere i premi Vodafone Happy è stato prorogato al 25 marzo 2019 : Dopo l'iniziativa per San Valentino, sembra che Vodafone abbia deciso di prorogare il termine per richiedere i premi del catalogo Vodafone Happy al 25 marzo 2019, utilizzando i punti sorriso accumulati fino al 15 Febbraio 2019 con le ricariche o con lo stesso programma Happy che occasionalmente li regala. L'articolo Il termine per richiedere i premi Vodafone Happy è stato prorogato al 25 marzo 2019 proviene da TuttoAndroid.

Onda verde di regali per i clienti Vodafone : è ora di riscuotere l’Happy Friday : Due giorni di fila in cui i clienti Vodafone hanno ricevuto coccole a gogò: prima, la navigazione senza limiti, oggi, il consueto regalo dell'Happy Friday L'articolo Onda verde di regali per i clienti Vodafone: è ora di riscuotere l’Happy Friday proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday è già pronto a festeggiare San Valentino : ecco i regali di domani : Vodafone si prepara a festeggiare San Valentino con il programma Happy Friday, ecco quali saranno i regali di domani per gli iscritti al programma. L'articolo Vodafone Happy Friday è già pronto a festeggiare San Valentino: ecco i regali di domani proviene da TuttoAndroid.