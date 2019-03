Violentata al Valentino | convalidato arresto Torino | migrante nega ' ero strafatto'

Violentata al Valentino da migrante/ Torino - fidanzato 18enne costretto a scappare : Giovane 18enne Violentata fuori dalla discoteca, nel Parco del Valentino: arrestato migrante. La vittima era con il fidanzato, costretto a scappare.

Violentata al parco del Valentino da un trentenne che viveva al Moi : Abbastanza appartata per scambiarsi un bacio, non troppo lontano dall’ingresso del Life, perché, a notte fonda, il Valentino non è propriamente un posto sicuro. Lo sapeva anche la coppia di ragazzi che l’altra sera ha cercato un po’ di intimità da quelle parti. Tutti e due di Torino, tutti e due diciottenni. È?da una panchina alle spalle dell...

Violentata al Parco del Valentino a Torino - dopo una serata in discoteca : arrestato 30enne della Guinea : Violentata al Parco del Valentino, nel centro di Torino, dopo una serata in discoteca con il fidanzato, da un uomo di trent'anni che l'ha aggredita e abusata. Lei, giovane torinese appena maggiorenne, è stata portata in ospedale in stato di choc. Ferita e tremante, senza scarpe e con il vestito strappato. Il suo aguzzino, originario della Guinea e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia.Un caso, quello di ieri notte ...

Genova - Sequestrata e Violentata a San Valentino : 4 arresti : S equestrata, violentata da quattro persone e massacrata di botte a bastonate la notte di San Valentino. È l'incubo vissuto da una donna in via Martiri del Turchino nel quartiere popolare del Cep di ...

Genova : nella notte di San Valentino una donna brasiliana è stata picchiata e Violentata : La notte di San Valentino si è macchiata di rosso sangue nel popolare quartiere Cep nella periferia di Genova per una donna brasiliana. Proprio nella notte del 14 febbraio, la vittima è stata sequestrata, violentata e picchiata da quattro uomini, tra cui un italiano. Tutti gli aguzzini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Genova mentre la donna è stata ricoverata per curare le ferite presso l’ospedale della città ma resta, comunque, ...