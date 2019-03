VIDEO Ferrari diversa rispetto a Melbourne L’analisi tecnica di Matteo Bobbi

VIDEO Ginnastica - nuova diagonale per Vanessa Ferrari in vista della Coppa del Mondo. Lara Mori : “Carica per la sfida” : Oggi si è svolta la prova podio della tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che andrà in scena a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo. Si torna a gareggiare nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia punta a essere grande protagonista soprattutto con Vanessa Ferrari e Lara Mori. La leonessa bresciana ha provato una ...

VIDEO Leclerc : “Potevo superare Vettel - la Ferrari non ha voluto” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...

VIDEO Mattia Binotto : “Questo non è il vero potenziale della Ferrari. Torniamo a casa con umiltà - dobbiamo reagire” : “Da venerdì non ci siamo trovati a nostro agio su questa pista. Abbiamo provato a lavorare con l’assetto senza però trovare il bilanciamento giusto. Dovremo capire e la gara di oggi riflette le qualifiche di ieri. Di sicuro la nostra posizione non rispecchia le qualità della macchina e dovremo analizzare i motivi. Abbiamo acquisito tante informazioni e lavoreremo con umiltà per essere forti in Bahrein“. Sono queste le ...

F1 - la Ferrari spezza il sogno di Leclerc in Australia : il team radio che tarpa le ali al pilota monegasco [VIDEO] : Nel finale di gara Leclerc chiede al muretto di poter superare Vettel, ma gli ingegneri gli danno un ordine ben preciso Charles Leclerc avrebbe potuto superare Sebastian Vettel nel finale, ma la Ferrari glielo ha impedito chiedendogli di congelare le posizioni. Un no convinto quello del muretto box del Cavallino, che ha deciso di tenere il tedesco al quarto posto e il monegasco al quinto, nonostante la maggiore velocità di ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Bottas e Mercedes inavvicinabili - inizio da incubo per la Ferrari : Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno è territorio di conquista per la Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese della Stella a tre punte domina letteralmente il GP d’Australia precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e un eccellente Max Verstappen sulla Red Bull. Giornata complicata, invece, per la Ferrari che finisce fuori dal podio con il tedesco Sebastian Vettel (quarto) e il monegasco Charles Leclerc (quinto). Una Rossa ...

F1 - Verstappen svernicia Vettel : la Red Bull mette il naso davanti alla Ferrari [VIDEO] : Nel corso del trentaduesimo giro del Gp d’Australia, Max Verstappen si prende la posizione su Sebastian Vettel con un sorpasso da urlo Il primo splendido sorpasso del 2019 tra i top team lo mette a segno lo scatenato Max Verstappen, che svernicia all’esterno Sebastian Vettel prendendogli la terza posizione. Una manovra da urlo quella del pilota della Red Bull, che non lascia scampo al tedesco della Ferrari costretto ad ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi Qualifiche GP Australia 2019 : Hamilton e Mercedes inarrivabili per la Ferrari : 84esima pole in carriera e ottava in Australia per Lewis Hamilton. Grande inizio del Mondiale 2019 di F1 per il campione del mondo in carica che conquista la prima p.1 dell’anno con 112 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas e con 704 sulla Ferrari di Sebastian Vettel. L’altro Ferrarista Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione (+0″996), scavalcato nell’ultimo tentativo dall’olandese ...

VIDEO F1 - highlights prove libere GP Australia 2019 : Hamilton davanti a Bottas - le Ferrari si nascondono : Lewis Hamilton ha ottenuto il tempo più veloce al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1: il britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas e le due Red Bull. Più attardate le Ferrari ma l’impressione è che la Scuderia di maranello abbia voluto nascondersi. GLI highlights DELLE prove libere DEL GP D’Australia DI ...

F1 - il momento del ‘battesimo’ è finalmente arrivato : Vettel svela il nome della sua Ferrari [VIDEO] : In occasione della cerimonia di presentazione del campionato avvenuta a Melbourne, Vettel ha svelato il nome della sua monoposto La Ferrari di Sebastian Vettel ha finalmente un nome, come rivelato dallo stesso tedesco nel corso della cerimonia di presentazione del campionato svoltasi oggi a Melbourne. Parlando con i giornalisti, il pilota della Ferrari ha reso noto che la sua SF90 si chiamerà Lina, un nome che inizialmente la stampa locale ...

Ferrari F8 Tributo : l’emozionante VIDEO ufficiale del bolide da 720 CV : Ecco il filmato che mostra in azione l’erede della 488 GTB svelata nei giorni scorsi sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 La Casa di Maranello ha diffuso un primo VIDEO ufficiale dedicato alla nuovissima Ferrari F8 Tributo, erede della 488 GTB svelata nei giorni scorsi sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019. La vettura sfrutta il medesimo propulsore premiato per 3 anni consecutivi come “Best Engine of the Year” nel 2016, ...

A Ginevra con Massai - Dal V8 Ferrari ai benzina che funzionano come i diesel - VIDEO : come faranno i costruttori di automobili a rispettare i limiti di emissione che verranno imposti nel 2021? A spiegarcelo ci pensa l'ingegner Paolo Massai che al Salone di Ginevra ha messo sotto la lente d'ingrandimento alcuni dei propulsori esposti, come il nuovo 2.0 turbobenzina Mercedes e il Mazda Skyactiv-X, che, oltre alla tradizionale candela, può innescare la combustione tramite la pressione generata all'interno dei cilindri. L'otto ...