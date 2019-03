VIDEO Dominik Paris | “E’ strano che mi si paragoni a Tomba e Thoeni Coppa del Mondo

VIDEO Dominik Windisch campione del mondo - ultimo poligono folle : da 11° a primo! : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello: dopo Dorothea Wierer, arriva il trionfo di Dominik Windisch nella mass start maschile dei Mondiali 2019 a

DIRETTA DISCESA SOLDEU/ Streaming VIDEO Rai : i numeri di Dominik Paris : DIRETTA DISCESA SOLDEU Streaming video e tv: orario e risultato live della gara in cui Paris sfiderà Feuz, finali Coppa del Mondo di sci, oggi 13 marzo,.

VIDEO Dominik Paris - nuova vittoria nel superG di Kvitfjell e primato in classifica di Coppa del Mondo! : Ancora una perla di Dominik Paris! Il fuoriclasse nato a Merano ha fatto il bis dopo il successo di ieri in discesa libera e oggi, sempre sulla pista di Kvitfjell (Norvegia) ha vinto il superGigante valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, 14esimo trionfo della sua carriera. Con questo successo Paris è volato al comando della classifica generale della specialità e ha messo in mostra una prova impeccabile, pennellando dall’inizio ...

VIDEO Dominik Paris vince la discesa di Kvitfjell! Prova maestosa dell’azzurro - riviviamo la sua gara : Dominik Paris è incontenibile e vince ancora in una stagione davvero da brividi per l’altoatesino. Oggi il Campione del Mondo di superG ha trionfato nella discesa libera di Kvitfjell battendo Feuz e Mayer con la sua proverbiale autorevolezza, raggiungendo anche Ghedina nel numero di successi in Coppa del Mondo. L’azzurro è stato sublime sul pendio norvegese e ha dominato in lungo e in largo regalando all’Italia un sigillo da ...

VIDEO Dominik Paris al comando della combinata : l’azzurro pennella la discesa ai Mondiali : Dominik Paris si trova al comando della combinata maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino dopo la discesa libera, l’altoatesino si è ben comportato nella prova veloce ed è risultato il migliore. Il vincitore del superG ora dovrà difendere il vantaggio in slalom ma intanto l’azzurro ha messo tutti in riga e cercherà l’impresa tra i pali stretti. Di seguito il VIDEO della discesa di Dominik Paris in combinata ai Mondiali 2019 di ...