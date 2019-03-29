Cristina Marino... topless e baci con Luca Argentero !Ilaria D'Amico sgrida il piccolo Leopoldo Mattia! il figlio di Buffon ...Voglio abbassare le tasse, ma costa di più! Luigi Di Maio provoca ...L'ATTRICE TOSCA D'AQUINO OSPITE DI SUNRISE BY ELES COUTUREUn fantasma ha graffiato mia figlia! Il video della piccola LilyNon so se sono sposata, divorziata, fidanzata! Belen Rodriguez e ...Ti si vede la... esagerata foto in lingerie di Chiara FerragniGian Battista cacciato da Maria a Uomini e DonneMatteo Salvini batte Chiara Ferragni su Instagram!LA GIORNATA NAZIONALE UNITALSI PER AIUTARI I PIU’ DEBOLI ANCHE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 | 45 Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09:45 (Di venerdì 29 marzo 2019) Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI PERCORRE LA Roma FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO. PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, PIÙ AVANTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TRAFFICATA ANCHE LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANCORA CODE SULLA FLAMINIA ...
romadailynews

twitterromadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2019 ORE 09… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09:45', su #spreaker… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-03-2019 -

Altre notizie : Viabilità Roma ...
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DELLA Roma FIUMICINO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DEL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO, CI SONO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO. PASSIAMO AL RACCORDO: IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA ED APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA, INVECE, CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA; IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA TRA BOCCEA E PISANA E PROSEGUENDO TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA STRADA PROVINCIALE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 29 MARZO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 20 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA Roma TERAMO E CENTRALE DEL LATTE; SULLA STESSA Roma TERAMO UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO TRATTO RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE TRA VIA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SULLO STESSO TRATTO CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; RACCORDO DOVE LA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA CASILINA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA DIRETTISSIMA Roma-FIRENZE RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI CAPENA E GALLESE, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI. E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 17 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 17 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME SEMPRE IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; CI SPOSTIAMO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM 23+000, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE CHE INVECE E’ IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 MARZO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 23+000 AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SULLA RAMPA DI USCITA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CREA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E IL BIVIO DI PRATICA IN DIREZIONE DI Roma RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA, ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 MARZO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SULLA RAMPA DI USCITA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA CREA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA PONTINA ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E IL BIVIO DI PRATICA IN DIREZIONE DI Roma RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA, ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2019
Clicca qui e commenta questo post!